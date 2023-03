Luego de que hiciese sus polémicas y ofensivas declaraciones en contra de la actriz Andrea Legarreta al ser preguntado sobre qué opinaba de la separación de esta y su esposo Erik Rubín, la también conductora del programa “Hoy” anunció que entablará una demanda en contra de Alfredo Adame. Frente a ello, el excéntrico actor volvió a hablar con la prensa y dejó unas nuevas frases igual de polémicas.

Hace algunos días, el histrión de 64 años fue interrogado por la separación de la pareja de artistas y este tuvo unas palabras duras al celebrar este hecho y llamar “cáncer” a Legarreta. A raíz de esto, la histrionisa ha decido denunciarlo.

No obstante, en entrevista con el programa “Venga La Alegría”, el exgalán de telenovelas se mostró tranquilo al detallar que tiene argumentos suficientes para “taponear” las demandas que le ponga la conductora .

Aseguró que investiga a la gente que le cae mal y al parecer eso fue lo que hizo con la figura de Televisa.

LA RESPUESTA ALFREDO ADAME ANTE EL ANUNCIO DE DEMANDA DE ANDREA LEGARRETA

“Yo tengo tema con qué contestarle y no tengo uno, tengo 50 temas con que contestarle y taponearle sus demandas. A mi cuando la gente me cae mal y no la quiero, la investigo”, aseveró Adame.

Asimismo, el artista volvió a hablar sobre la separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín, asegurando que Apio Quijano fue el tercero en discordia en su relación. Se mostró seguro que el ex “Timbiriche” tiene algo más que una amistad con Apio.

“No es mi culpa que Apio le haya tumbado al marido. Yo creo que sí se lo bajó. Es mucho más bonito”, puntualizó el polémico personaje.

¡Alfredo Adame reacciona en exclusiva a la demanda que Andrea Legarreta pondrá en su contra! 😱📺 #VLA #YaSeVale pic.twitter.com/MnnF5ehGPb — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) March 9, 2023

ALFREDO ADAME ASEGURA QUE ANDREA LEGARRETA LE ROBÓ PROYECTOS EN EL PASADO

De otro lado, el exparticipante de “Soy famoso, ¡sácame de aquí!” recordó que durante el tiempo en el que coincidió con Andrea Legarreta en Televisa le hizo la vida pesada ya que presuntamente le quitó proyectos.

“20 años de la vida pesada, me quitó proyectos. Me hizo maldad y media. Me insultas y te la regreso”, indicó el celeb.