La quinta gala de “Reinas del show” tuvo uno de sus momentos más emocionantes durante el baile de Allison Pastor, quien pese a solo haber ensayado dos horas un día antes de su presentación, logró uno de los puntajes más altos al ritmo de tango.

Al respecto, Allison Pastor habló con la prensa tras su show y dijo que no había renunciado, que pensó las cosas y se animó a ensayar su coreografía por un par de horas. Además, descartó que exista favoritismo en “Reinas del show”.

“Fui con producción, decidí retomar y dar lo mejor de mí, por eso asumí el reto de en dos horas sacar una coreografía, ensayar una hora y yo feliz porque puse la balanza y a mi me gusta cumplir mis sueños”, contó Pastor.

“Yo digo todo lo contrario, hay mucha gente que quizás habla porque son fanáticos de otras personas. Yo creo que todas las chicas hemos venido para ganar, no creo que la copa este para alguien, hay personas con mucho talento”, añadió.

Como se recuerda, Allison Pastor señaló durante la última semana que la producción de “Reinas del show” le prohibió realizarse cambios de peinados porque ella aún no era conocida en la televisión.

“Ni yo entendí que pasó realmente. Yo creo que cada chica tiene sus armas, sus cosas para salir a la pista y me prohibieron, no puedo hacerme ningún tipo de peinado porque Alisson Pastor no es chica conocida”, manifestó la esposa de Erick Elera en entrevista para “América Hoy”.

