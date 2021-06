Durante el último domingo 6 de junio, diversos personajes del mundo del entretenimiento nacional se hicieron presente en las urnas de votación para la segunda vuelta de las elecciones generales 2021, entre ellos, la modelo Alondra García Miró.

La modelo peruana, quien actualmente mantiene una relación con el futbolista Paolo Guerrero, fue captada por las cámaras del programa “Amor y Fuego”, quienes le consultaron por su participación en las elecciones.

“Felizmente me vine bien arreglada, sino me veían en otras fachas (se ríe). Justo estaba esperando al resto de mis familiares para venir todos juntos a votar”, dijo la protagonista de la telenovela “Te volveré a encontrar”.

Asimismo, Alondra García Miró fue consultada por un presunto embarazo. “No, ya me has visto. No, no, nada”, manifestó mientras mostraba su cintura. Además, Además, indicó que por ahora no tiene planes de casarse con el deportista nacional.

“No todavía no, estamos ‘tranqui’, estamos bien, en verdad. Yo les he prometido que les voy a contar cuando sea el momento”, precisó. Por último, la modelo también se refirió a la actualidad de la selección peruana de fútbol.

Según manifestó Alondra García Miró, los jugadores de la selección peruana no deben perder la fe previo a su duelo de este martes ante Ecuador por las clasficatorias al mundial de Qatar 2022.

VIDEO RECOMENDADO

Las caídas más polémicas en los programas de Gisela Valcárcel