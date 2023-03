SIGUE LA POLÉMICA. Los conductores de ‘América Hoy’ iniciaron su magazine matutino respondiendo irónicamente a María Pía Copello, luego que se quejara con la producción por quitarles la primicia de tener a Rafael Cardozo en su set. Janet Barboza y Ethel Pozo dejaron claro que “todo es paz” en el canal de América TV.

Los miembros del magazine matutino aparecieron cantando “Juntos como hermanos, miembros de una iglesia” . De esta manera, ironizaron la queja de la conductora de ‘Mande Quien Mande’.

“Unidos, estamos en las buenas y malas. Unidos, jamás serán vencidos... Acá todo es broma, todo alegría, acá sí nos llevamos bien ”, fueron los cánticos y las palabras de Ethel y todos los miembros del equipo.

Inicio de América Hoy 07/03/23

¿POR QUÉ SE MOLESTÓ MARÍA PÍA CON ‘AMÉRICA HOY’?

La respuesta de ‘América Hoy’ se da un día después que María Pía Copello les llamara la atención por invitar a Rafael Cardozo cuando el programa ‘Mande Quien Mande’ tenían previsto también tenerlo en su set.

“ Lo que sí me sorprende es que las producciones no podemos actuar así y lo digo con mucho cariño y respeto , si nosotros lo tenemos de invitado me parece increíble que lo llamen y lo comprometan a estar en su programa. Lo que haga Rafael no importa, pero esto no debe ocurrir con programas del canal”, precisó.