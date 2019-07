Amparo Grisales: 10 secretos que no sabías de la actriz de “Las muñecas de la mafia”

¡Están de regreso! "Las muñecas de la mafia", serie colombiana que se emitió en 2009, regresan a las pantallas después de 10 años. Sí, la telenovela que hablaba de cinco mujeres que se vieron involucradas en el mundo del narcotráfico y la exesposa de un líder del cártel estrenará su segunda entrega a través de Netflix y en Colombia por Caracol Televisión.

Aunque en esta nueva temporada algunos personajes cambiarán de rostros, la esencia se mantendrá. Una de las que continuará en la famosa serie que alcanzó el éxito en toda Latinoamérica es Amparo Grisales, quien representa a Lucrecia Rivas.

Como se recuerda, en la novela ella es la expareja de Braulio Bermúdez, el patrón del cártel del sur. Se caracteriza por ser una “muñeca” refinada y hermosa, pero a la vez calculadora, ambiciosa y vengativa. Las constantes peleas con su exmarido son a causa del dinero y de su amigo Norman, a quien odia a muerte. Su mayor amor es Guadalupe, su hija.

Durante la serie, Lucrecia gusta mucho de los jovencitos, pero finalmente termina de novia con el patrón del cartel rival de Braulio, Nicanor, quien es capturado. Ella viaja al extranjero donde escribe un libro con sus memorias.

Amparo Grisales es una reconocida actriz que se caracterizaba en “Las muñecas de la mafia” por su carácter fuerte y esbelta figura. A continuación te damos a conocer 10 cosas que desconocías de ella.

Amparo Grisales Patiño de Tessarolo nació en Manizales, Caldas, el 19 de septiembre de 1956. (Foto: Instagram Amparo Grisales)

1. Es hija de Gustavo Grisales y Delia Patiño de Grisales, es la cuarta de cinco hermanos: Omaira, Fernando, Luz Marina y Patricia Grisales. Su carrera inició en los años 1970, llamando la atención por su romance con el actor mexicano Jorge Rivero y luego sus furtivos romances con Julio Iglesias.

2. Se ha casado una sola vez, a los 16 años, con el pintor argentino Germán Tessarolo, varios años mayor que ella.

3. Según ella, en una oportunidad, él quiso ahogarla, por lo que decidió irse de su lado; sin embargo, aún lleva en su cédula de ciudadanía su apellido de casada: Amparo Grisales de Tessarolo.

4. Amparo aseguró que si no hubiera sido actriz, le hubiera gustado ser astronauta. “A mí me encanta lo que soy, pero si no hubiera sido así hubiese estudiado en la Nasa. Me hubiera encantado porque estoy conectada con el cosmos” dijo en una entrevista al programa LRD.

5. En la miniserie “Los pecados de Inés de Hinojosa” llegó a tener impacto sus escenas de desnudo junto a la también actriz Margarita Rosa de Francisco. Además, protagonizó vídeos para Plácido Domingo.

Su carrera inició en los años 1970. (Foto: Instagram Amparo Grisales)

6. En octubre de 2010 anunció un libro titulado “Desafiando la edad, secretos de una diva”, donde revela todos sus secretos de belleza.

7. En los años 90 incursionó en el mundo de la música con el lanzamiento de un disco en 1994, que no tuvo éxito.

8. En diciembre de 2010, Amparo Grisales es nombrada embajadora de buena voluntad por la ONU, representando a Iimsam (Institución Intergubernamental para la utilización de la micro alga spirulina para corregir la malnutrición) como observadora ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. A nivel mundial, Amparo Grisales comparte esta responsabilidad con personalidades como Diego Maradona y Carolina Herrera.

9. En 2011 empieza a formar parte de los jurados en el reality show Yo me llamo de Caracol Televisión.

10. La muerte de su mascota ‘Tanguito’, como ella le decía, tras 17 años de haber compartido varios momentos juntos, hasta ahora no puede superarla.