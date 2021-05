La cantante Amy Gutiérrez y la imitadora de ‘Yuri’, Noelia Calle, se consagraron como las ganadoras de ‘Yo soy: Grandes batallas, grandes famosos’, programa a donde llegaron finalistas junto a Jean Paul Strauss y Gaby Zambrano. “Estoy contenta. La competencia estuvo muy pareja y reñido. Para ser sincera, no esperaba ganar, pero sí era nuestra meta. No nos imaginábamos, en la final decidimos no pensar tanto si íbamos a perder o no, sino simplemente salimos a disfrutar y romper el escenario. Sea lo que sea, si nos íbamos, nos íbamos gozadas y encantadas con lo que habíamos hecho, y si levantábamos la copa, tal como lo hicimos, todo el sacrificio que le pusimos valió la pena. Noelia y yo tenemos un sentimiento de satisfacción y agradecimiento con la gente”, precisó la salsera.

Asimismo, aprovechó para anunciar su retiro definitivo de los programas de concurso, pues señaló que se enfocará en su carrera musical, en la internacionalización y en su próximo proyecto con Tony Vega, con quien grabará un tema.

Amy, llegaron a la final con Jean Paul Strauss y Gaby Zambrano… ¿Cuál crees que fue el plus de ustedes para alzar el trofeo?

Jean Paul es un artista de renombre de años y representó al país en un concurso internacional. Gaby es una capa, muy versátil, admiro mucho su talento y es una artista completa. Creo que cada uno hizo su propio esfuerzo y se esforzó a su manera. Dimos corazón, nuestra esencia, personalidad, amor y música.

Ya te coronaste como la ganadora de ‘El artista del año’ y ahora de ‘Yo soy: Grandes batalles, grandes famosos’… ¿Qué se viene ahora con tu carrera musical?

Tengo algo que anunciar. Ya con este triunfo ganado, gracias a toda la gente que votó por nosotras, cierro una etapa muy bonita en mi vida, que es participar en concursos televisivos. Obviamente voy a seguir en televisión y sacando mi música, pero cierro la etapa como concursante para dedicarme a mi carrera, proyectos y premios internacionales con mi música. Estoy contenta y agradecida con cada oportunidad que me han dado.

¿Se viene la internacionalización?

Ahora se viene con mucha fuerza ‘Los Premios Heat’, donde estoy nominada en la categoría de ‘Promesa musical’, así que espero poder ganar con el voto del público. Mi sueño es traer un premio internacional a Perú, me encantaría, sería maravilloso para mi carrera y para la gente que me sigue.

Por cierto, Tony Venga reveló que van a grabar un tema y que está feliz de hacerlo…

Sí. Se viene un feat con este cantante increíble, vamos hacer una canción inédita y me emociona mucho porque es un artista de renombre de muchas generaciones y de los salseros bravos. Es un reto y oportunidad que no la voy a desaprovechar. Espero seguir haciendo más cosas para que el Perú se sienta orgulloso de tener a una Amy Gutiérrez en su país. (L.Gamarra)









