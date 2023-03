Anahí de Cárdenas se presentó en la reciente edición del programa ‘Sábado con Andrés’ y se conmovió al revelar que ella tiene una batalla con su salud mental desde antes de tener cáncer.

“(...) Toda la vida, desde que soy adolescente he tenido una batalla muy grande. Mi batalla más grande ha sido con la salud mental, he estado deprimida por muchos años de mi vida, he sufrido ansiedad mucho, antes del cáncer ”, dijo Anahí muy conmovida.

El conductor Andrés Hurtado le consultó a la actriz si sigue con depresión o lo pudo superar. “¿Eres depresiva?”, fue la directa pregunta del presentador a de Cárdenas.

Ante la consulta, Anahí admitió que su depresión lo pudo manejar con ayuda de especialistas, pero su ansiedad es una lucha constante.

“Fui en algún momento, sí depresiva, sufro de ansiedad. Yo creo que los artistas somos personas sensibles, así que es fácil para nosotros caer en estas cosas porque sentimos mucho y sentir mucho es ser sensible. Cuando me ponía triste, no me ponía triste, me quería morir, y cuando estaba feliz, me ponía eufórica ”, confesó.

Anahí de Cárdenas lloró en programa de Andrés Hurtado al ser ovacionada

Al confesar su lucha con la salud mental y cómo fue su experiencia con el cáncer, la actriz recibió el respaldo del público y la aplaudió por varios segundos.

Anahí trató de ser fuerte al inicio, pero finalmente lloró al sentir el cariño de sus seguidores.

