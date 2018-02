André Castañeda llama 'acomplejado' a Erick Sabater por hacerse el 'machito' frente a las cámaras

‘Es patético, inseguro y acomplejado’, dijo André Castañeda sobre Erick Sabater.



“Erick Sabater se altera, se pone machito, pero fuera de cámaras es un ratoncito. Como diría mi abuela: Tan grandazo y tan h...”, afirmó André Castañeda.



“Él se la pasa hablando en tercera persona, eso es un indicio que tiene problemas psicológicos y complejo de inferioridad, porque vive criticando a los demás”, añadió André Castañeda.

¿Qué es lo que te molestó?

Que se cree el dueño de la verdad, se alucina un ser superior. Después se te cuadra todo machazo, te provoca y dice: Si me tocas, te demando.



¿Siempre ha sido así?

Mira, en el reality de competencia nunca ha sido un tipo que destaque, lo hacía porque estaba con Michelle (Soifer). Es un ‘pata’ que no baila, lo único que hace es un par de movimientos sexuales, para mí es arrítmico, no tiene ningún tipo de talento. Es un chistoso.

NO LE TIENE MIEDO

En tanto, Bruno Agostini dijo que no teme a las amenazas de Erick Sabater, quien juró que si lo tocaba, haría que lo deporten.



“Si quiere deportarme (a mí y a su hermano Fabio), que lo haga. Si puede hacerlo, si tiene ese poder, que lo haga. Si lo tuviera frente a frente, le pediría un favor, que hable de quien quiera, menos de nosotros. Él solito se está metiendo en un problema”, expresó el ‘combatiente’.

PRESENTÓ AUDIO

Ayer, Erick Sabater asistió a ‘Amor de verano’ y volvió a criticar a Bruno Agostini. Además, aseguró que Michelle Soifer lo llamó para volver en el audio que presentó en el programa que conduce Tilsa Lozano.



“El audio es extenso. Michelle dice que le resulta difícil estar separada de mí. No miento, ahí está todo”, detalló el dominicano.

Su versión fue cuestionada por Tilsa, quien le dijo que mostrar un audio de hace un año y medio no tenía sentido.



(M.C/J.V)

