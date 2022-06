Luego de arremeter contra Esto es Guerra por una incómoda pregunta que le hizo Johanna San Miguel a su compañera de ‘Un día en el mall’ Valeria Flórez, Andrea Arana volvió a impacientarse y explotó, esta vez, contra Luciana Fuster, por asegurar que ya está agotada de los rumores que circulan sobre su supuesta rivalidad con las hermanas de Patricio Parodi.

Todo empezó con unas declaraciones de la chica reality para América Espectáculos, donde aseguró que no tiene por qué aclarar detalles de su relación con sus cuñadas, aunque explicó que el fin de semana pasado estuvieron juntas en un matrimonio.

“En la fiesta hemos estado todos juntos en el mismo lugar, no pasa nada con las hermanas, nos llevamos cada vez mejor”, dijo Luciana para las cámaras de su canal. Sin embargo, segundos después aseguró que está cansada de los rumores. “Es agotador, cansa estar aclarando algo que no tiene pies ni cabeza”, acotó.

Andrea Arana, que en el pasado ha criticado duramente a la novia del Pato Parodi, estalló en indignación y le envió tremendo sablazo. “Ay no, qué flojera, yo estoy bien cansada de esta situación porque luego la ‘bebe’ dice que uno hace los comentarios de manera personal, ya uno no puede hablar de ella, se va meter debajo de una piedra. No vamos a opinar de eso porque hay tiempo en la pauta ya...”, dijo indignada.

Conductora de ‘Un día en el mall’ Andrea Arana afiló su puntería contra Luciana Fuster, por decir que está agotada de aclarar la buena relación que mantiene con las hermanas de Patricio Parodi.

ANDREA ARANA EXPLOTA CONTRA EEG

Andrea Arana no se guardó nada y explotó contra Esto es Guerra luego que Johanna San Miguel le hiciera una incómoda pregunta a su compañera, Valeria Flórez, quien es una de las favoritas en el Miss Perú 2022. Y es que la popular ‘Chata’, de manera indirecta, cuestionó sus opiniones en ‘Un día en el mall’, programa que conducen ambas en Willax.

“No vamos a negar que la pregunta fue para hacerte pisar el palito y tal vez, dejarte mal”, dijo Andrea visiblemente indignada. “Claramente nos dimos cuenta que la pregunta fue para hacerte pisar el palito. No vamos a negar que Johanna San Miguel tiene mucha afinidad tal vez por Patricio Parodi y Luciana Fuster y, valgan verdades, están bien equivocados si creen que este tipo de comentarios que se realizan acá son de manera personal. Lo que se habla es lo que se ve y comenta de manera pública”, agregó.

Asimismo, aseguró que no tocan el tema fuera de su trabajo, en referencia a las críticas que le lanzan al popular ‘Pato’ y su actual pareja. “¿Ustedes qué cosa creen? ¿que salimos de acá y hablamos del tema? olvídense, eso no existe en nuestro radar, e sto es un trabajo, lo tenemos que hacer acá ante las cámaras y comentamos lo que todo el mundo comenta pero no es de manera personal, creo que ahí están confundidos”, dijo tajantemente.

Por su parte, Valeria Flórez aseguró que todos tienen derecho a emitir su opinión siempre que no se difame ni insulte a las personas. “Acá no se pone apodos a nadie”, agregó Andrea Aranda indignada.

TE PUEDE INTERESAR

Shakira encontró a Gerard Piqué con otra mujer y se habría separado, según prensa española

Johnny Depp escribe carta tras ganar juicio a Amber: “El jurado me devolvió la vida, soy humilde”

Melissa Paredes confiesa que está deprimida y pide al papá del ‘Gato’ Cuba terminar con ataques | ENTREVISTA