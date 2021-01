Por: Milagros Casas

Andrea Llosa confiesa que es una mujer de carácter fuerte y que sus amigos llaman ‘mártir’ a su esposo Luis Ávalos (‘Luchín’), quien el año pasado, después de 16 años de relación, le entregó el anillo de compromiso. En esta entrevista la periodista deja aflorar su lado romántico y confiesa que le gustaría casarse en Florencia, al aire libre y en una boda tradicional.

Andrea, ya estarás organizando la boda…

¿Cómo me voy a casar ahorita?

Pero si está de moda casarse en pandemia.

Ya me casé (por civil), pero quería hacerlo por la iglesia. Mi esposo me pidió un poco tarde, después de 16 años. Entonces mi sueño era casarme en Italia, en Florencia, y ahora no puedo viajar ni a Chancay.

¿No te casarías por Zoom y con pocos invitados?

Qué me voy a casar por Zoom, quiero casarme bonito, en una boda al aire libre. Ojalá que se pueda de acá a dos años. No tengo ningún apuro.

Tu esposo se demoró 16 años en darte el anillo, todos los días le cantabas ‘y el anillo pa’ cuando’...

Le bailaba, me divertía con él y el pobre estaba traumado, ja, ja, ja.

¿Te lo dio para que dejaras de fastidiarlo?

Exacto, era eso o seguir viviendo el mismo infierno (risas). La verdad, no me lo imaginé, fue la sorpresa más bonita, en la nieve (estaban de vacaciones en Serbia), todos sorprendidos porque nadie sabía nada, solo él.

Se guardó el secreto hasta el final...

Solamente una persona lo supo segundos antes, pero ni mis hijos lo sabían. Y en el momento que se agachó para darme el anillo estaba vestida como ninguna novia hubiese querido estar, con un pantalón más feo, una chompa, toda una desgracia.

Pero fue romántico...

Sí, y la idea era que el año pasado veríamos lugares en Florencia, en La Toscana. Y este año nos casábamos en julio, pero como ves, no me voy a casar.

No te imagino teniendo una boda tradicional...

Me quiero casar de manera romántica en La Toscana.

Pero si siempre has sido medio alocada...

Sí, ese es mi lado escondido, por ahí me pongo romántica.

Si mal no recuerdo cuando te casaste por civil fue recontra informal, la gente fue en jeans.

Así es, todos fueron en jeans y nos casamos con el himno nacional en versión rock. En nuestro parte, que era turquesa con rojo, decía: ‘Nuestros padres no se responsabilizan por este enlace’. Pero ahora sí quiero una boda más bonita, ya maduré.

¿Cuánto tiempo tienen juntos?

Cumplimos 17 años en marzo, así que ya estamos en otra etapa.

Eres una mujer de carácter fuerte, ¿en tu casa eres igual?

Sí, tengo carácter fuerte, pero aunque no me creas soy sobreprotectora con mis hijos, súper cariñosa, paso tiempo con ellos. Tenemos una relación bastante divertida los tres.

¿Se ‘arrochan’ cuando los grabas?

Ya se me están rebelando. Cristóbal (15) me ha bloqueado, le pido que me desbloquee, me mira y dice ‘no’, y Juanteo (13) antes me decía que lo etiquete para tener más seguidores y ahora no quiere que lo mencione. Ya no hay forma.

¿Y cómo es la relación con tu esposo?, ¿tienen sus discusiones como toda pareja?

Obviamente que hemos discutido, pero sin faltas de respeto. ‘Luchín’ es sumamente protector, es algo que a mí me gusta mucho aunque no parezca, y engreidor.

Se complementan...

Tengo un carácter más complicado, soy una pesada y más intensa. Él es más tranquilo, nos gusta lo mismo, nunca se opone a nada, no es una persona controladora, todo lo contrario. Además, hemos empezado juntos en esta chamba, así que me entiende súper bien. Empezó siendo mi mejor amigo, nos divertimos mucho.

Él se ve tranquilo, sus amigos le preguntarán cómo te aguanta...

De todas maneras, es más, le dicen ‘mártir’, ja, ja, ja, te lo juro.

El otro día subiste un video de tu esposo jugando con un bebé y decías que esa era una trampa. ¿Han pensado en aumentar la familia?

Me quiere embaucar, cree que no me doy cuenta. Él quiere tener otro hijo. A veces me convence, después reacciono y digo ‘qué voy a hacer con un bebé’...

¿No te ves cambiando pañales?

Creo que estoy en una etapa diferente de mi vida.

¿Eres celosa con tus hijos?, ¿con tu esposo?

Sí, con mis hijos soy celosa, pero también entiendo que tengo que ser inteligente. Es decir, cuando mis hijos se casen, tengo claro que ellos van a formar su propio hogar, o yo me adapto a la situación o mis hijos se quedan con la esposa y sus hijos.

¿Y con tu esposo?

Si veo que está coqueteando con alguien, cosa que nunca ha pasado, de todas maneras.

De hecho no perdonarías una infidelidad.

No, afortunadamente tengo hasta ahora un matrimonio de respeto sobre todo, pero uno nunca sabe, al menos hasta ahora está todo bien.

Con dos programas y el proyecto de ‘La casa del amor’, ya no se acordarán de ti en tu casa.

Aunque no creas ahora estoy más tiempo en mi casa con dos programas y quiero un programa más.

No te creo...

Sí, me falta un programa para los sábados. Queremos hacer algo divertido, totalmente distinto. Ya tenemos ‘Nunca más’ y ‘Andrea’, suficiente con el drama y el conflicto, queremos hacer algo donde nos podamos reír, donde la gente pueda disfrutar. Entretenimiento, eso es lo que estamos buscando. Ahora que creé mi TikTok, la gente ya me ve divertida.