¿CONTINÚA LA BRONCA? Andrea Llosa fue consultada sobre su relación con Magaly Medina y Juliana Oxenford, sus compañeras en la misma casa televisiva ATV. En Instagram, le cuestionaron si veía el programa de la ‘urraca’, ya que este se emite inmediatamente después de su espacio.

“Casi nunca (veo mi programa). Estoy harta de verme. Y no veo Magaly”, respondió la conductora de “Andrea”.

Tras ello, otro seguidor le preguntó: “Andrea ¿cómo te llevas con Juliana?”, a ello la periodista dijo: “Normal. No tengo ninguna relación”.

Andrea Llosa respondió preguntas en Instagram. Foto: IG

¿Sigue la ‘bronca’ entre Andrea Llosa y Magaly Medina?

En setiembre del 2021, Magaly Medina evidenció su molestia con el programa de Andrea Llosa y los acusó de “arrebatarle” la idea del caso del ADN de Dayanita.

“Así es la televisión. No siempre la competencia está afuera, a veces también está dentro de nuestra propia casa y se arrebata las cosas y se compite de esa manera. Es así”, señaló la conductora de “Magaly TV La Firme”. Andrea no se pronunció al respecto y celebró la sintonía de su programa en redes sociales. “Lo más visto de ATV 13,3 ( de rating) ganando a Latina”, decía el mensaje.

Andrea Llosa responde pregunta sobre su relación con Magaly Medina. Foto: IG

Esta vez, sus propios seguidores le preguntaron directamente “por qué no le caía” la ‘urraca’. “ No es que no me caiga…simplemente no tengo ninguna relación con ella ”, dijo.

“Trabajamos en ATV, pero en distintos lugares. Ella en San Isidro y yo en Barranco. Nunca nos cruzamos”, enfatizó Llosa.

