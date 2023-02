NO LE DA CHANCE. Andrea Llosa no dudó en responderle a Magaly Medina, luego de la dura crítica que le diera por la entrevista que le hizo a la familia de John Kelvin a fin de pedir la tenencia de los hijos de Dalia Durán. En entrevista con Trome, la conductora de ‘Andrea’ reveló que la ‘urraca’ quiso pagarle al cumbiambero para que se siente en su set.

“ A mí me parece bien ocurrente Magaly , porque el año pasado, en noviembre, cuando John Kelvin sale, iba a tener al agresor en su set . Es poco coherente, es más, le iba a pagar al agresor. Imagínate, le paga al agresor para que se siente en su set, porque ella sueña con todo”, dijo totalmente indignada.

En tal sentido, Andrea tildó de “angurrienta” como la Chilindrina a la ‘urraca’, pues consideró que a ella le molesta que también tenga contenido con personajes ligados a la farándula.

“ Tendrá una bocaza, pero yo callada no me quedo. Te juro, honestamente, que no tengo nada en contra de ella. Nunca he tenido nada, es más me cae bien, pero acá no hay reinado ni nada de eso. Todos somos libres de hablar, a mí nadie me dice lo que yo tengo que decir o no tengo que decir, imagínate, y menos pedirle permiso a ella ni a nadie”, manifestó.

ANDREA JUSTIFICA ENTREVISTA A FAMILIA DE JOHN KELVIN

Para Andrea Llosa, no ha hecho nada mal al tener al hermano de John Kelvin en su set, pues se justifica con un documento del Ministerio de la Mujer que quieran pedir la tenencia de los menores.

“Fue la familia del agresor para pedir la tenencia, porque, hay un documento del Ministerio de la Mujer, cuándo los vecinos se quejaron que los niños estaban en riesgo, entonces hay un documento donde Dalia se compromete a proteger a los niños. La familia estaba preocupada, pero también acepta que él es un agresor y cada quien puede dar su versión . Entonces, ¿de cuándo a acá, los que estamos en esta chamba, no podemos escuchar el otro lado de la historia?”, declaró.