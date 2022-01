REVELACIONES. Andrea Llosa confesó que tuvo una cita con Salim Vera, vocalista de la banda Libido. La conductora hizo esta declaración a sus seguidores a través de Instagram, en el conocido juego de preguntas que se realiza en la mencionada red social.

Si bien Andrea Llosa no brindó mayores detalles de cuándo o cuántas veces tuvo citas con Salim Vera, la revelación si que causó sorpresa entre sus seguidores.

“¿Es cierto que tu saliste con Salim Vera?”, fue la pregunta de una de las admiradoras de la periodista, a lo que ella respondió: “ JAJAJAJA…SÍ” .

Andrea Llosa revela que estuvo en saliditas con Salim Vera. Foto: Captura

El año pasado, Salim Vera presentó a su pareja, que no es una persona pública, en Instagram; no obstante, no ha compartido más detalles al respecto y se desconoce el hombre de la joven.

Andrea Llosa se separó de su esposo tras 15 años juntos

En junio del 2021, la conductora de “Nunca más” anunció su separación de su esposo Luis Ávalos, con quien estuvo por 15 años y tuvo dos hijos. “He decidido, mi esposo y yo, separarnos después de muchos años. No es fácil contarlo, pero también quiero decirles qué es lo que me está pasando. Estas son las historias de la vida real y se los digo a ustedes mirándolos a los ojos”, señaló.

Precisamente, en Instagram, Andrea Llosa también fue consultada sobre si había retomado su relación; sin embargo, ella negó ello y ratificó que ambos mantienen una relación cordial.

Instagram: Andrea Llosa descartó que haya regresado con su esposo. Foto: Captura

“No, no hemos regresado. Tenemos una relación cordial, de cariño. Además, somos socios de nuestro centro psicológico y tenemos dos hijos que nos unirán para siempre, que es lo más importante para ambos”, enfatizó.

