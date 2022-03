Andrea Luna sorprendió a los fanáticos de Junta de Vecinos con su ingreso a la popular teleserie. La joven actriz personifica a Valentina, una pelirroja que se ganó el corazón de Sebastián, personaje encarnado por el actor Andrés Wiese.

Ambos protagonizaron un apasionado beso que dejó más que incómoda a Lucía. Sebastián le explicó a su ex que llevará a su nueva pareja a las reuniones del condominio y pese a que ella le pidió que no lo haga el insitió en su propuesta.

EL AMPAY DE ANDREA LUNA Y ANDRÉS WIESE

Hace varios meses las cámaras de Magaly Tv La Firme captaron a Andrea Luna y Andrés Wiese en apasionados besos en la ciudad de Miami. Hasta ese momento, se sabía que la actriz mantenía una relación sentimental con Pietro Sibille, por lo que le llovieron las críticas.

Pasaron unos días y Pietro Sibille se pronunció en sus redes sociales y confirmó que aún seguían juntos al momento del ampay. Asimismo llamó ‘imbecil’ a Andrés Wiese y aseguró que no toleraría más mentiras.

ANDREA LUNA DENUNCIÓ A PIETRO SIBILLE POR VIOLENCIA

La actriz Andrea Luna señaló que se encuentra en una ‘etapa de sanación’, tras denunciar que su expareja, el actor Pietro Sibille la agredía física y psicológicamente.

Mucha gente te dio su respaldo, tras la denuncia que hiciste contra tu expareja...

Muchas mujeres me han escrito a decirme que están en una relación igual y que no tienen el valor de salir a denunciar, así que espero (que su denuncia pública) sirva de ejemplo para que las chicas tomen mejores decisiones. No necesitamos a nadie para salir adelante, somos bastantes fuertes y capaces. Nos han mentido cuando nos han dicho que necesitamos de un hombre para lograrlo todo, nos han vendido la historia de Disney, pero no es verdad.

Al contar lo que viviste, ¿Sientes que ya perdonaste a tu expareja o aún hay rencor hacía él?

No quiero entrar mucho en detalles, pero siento que estoy en un proceso de sanación y me va bien con la decisión que tomé. Es mejor ir sanando y buscar cosas que te hagan feliz, tal como soltar y rodearte de gente buena.

No quedó claro si procederás legalmente contra tu expareja... ¿Lo harás?

Es engorroso, pero prefiero no entrar en detalles porque estoy en un proceso de sanación y no quiero que se malinterprete algo que quiera decir.

