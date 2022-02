La actriz Andrea Luna acaba de cumplir 30 años de edad y señaló que se encuentra en una ‘etapa de sanación’, tras denunciar que su expareja, el actor Pietro Sibille la agredía física y psicológicamente.

De otro lado, la actriz celebra que la producción peruana ‘Los Otros Libertadores’ haya alcanzando seis nominaciones en ‘Los Premios Platino 2022′.

Andrea, el fin de semana estuviste de cumpleaños... ¿Sientes que estás en la mejor etapa de tu vida?

He cumplido 30 añitos. Toda la etapa que he vivido me ha fortalecido más, además, llegas a una edad donde sigues siendo joven y sabes bastante. Todo lo que se vive, te hace una mujer más fuerte y con más herramientas para defenderte. Yo ya sé lo que quiero y voy por ello.

Mucha gente te dio su respaldo, tras la denuncia que hiciste contra tu expareja...

Muchas mujeres me han escrito a decirme que están en una relación igual y que no tienen el valor de salir a denunciar, así que espero (que su denuncia pública) sirva de ejemplo para que las chicas tomen mejores decisiones. No necesitamos a nadie para salir adelante, somos bastantes fuertes y capaces. Nos han mentido cuando nos han dicho que necesitamos de un hombre para lograrlo todo, nos han vendido la historia de Disney, pero no es verdad.

Al contar lo que viviste, ¿Sientes que ya perdonaste a tu expareja o aún hay rencor hacía él?

No quiero entrar mucho en detalles, pero siento que estoy en un proceso de sanación y me va bien con la decisión que tomé. Es mejor ir sanando y buscar cosas que te hagan feliz, tal como soltar y rodearte de gente buena.

No quedó claro si procederás legalmente contra tu expareja... ¿Lo harás?

Es engorroso, pero prefiero no entrar en detalles porque estoy en un proceso de sanación y no quiero que se malinterprete algo que quiera decir.

En redes sociales se te ve siempre con un chico... ¿Cómo está tu corazón?

Es mi mejor amigo, pero mi corazón está bien, late por mí misma y me cuido yo sola. Estoy rodeada de amigos.

Por cierto, actuaste en la serie ‘Los Otros Libertadores’, cual ha tiene seis nominaciones en ‘Los Premios Platino 2022′... ¿Cómo has tomado la noticia?

Estoy muy contenta y emocionada. Hicimos un buen trabajo y estas nominaciones son el mejor resultado. Hemos hecho un gran esfuerzo con todo el equipo, todo caminó bien y por eso ha sido nominados. Soy feliz y me dan muchas más ganas de apostar por series de este tipo, históricas y que casi no hay en el país. Ha sido un gran reto grabar la producción durante la pandemia, todo corrimos el riesgo, pero se hizo un gran trabajo.









