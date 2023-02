Andrea Muñoz, expareja de José María Barraza, contó que está padeciendo con el postparto a raíz que el cantante la quiso llevar con engaños a un centro médico para hacerle la prueba de ADN a su bebé recién nacido.

“Quería estar tranquila desde que nació mi hijo, pero al tercer día de su nacimiento, José María me mandó a llamar con su hermano. Me dijo que quería hacerse cargo del bebé, quedamos en arreglar las cosas con respecto a mi hijo, pero luego su hermano me dijo que José María lo único que quería era llevarme a un laboratorio para hacerle el ADN al bebé, pero a un centro que ellos habían elegido. No tengo problema en que quiera hacerse la prueba de ADN, pero no en un centro de su preferencia de ellos. No solo le bastó con abandonarme o maltratarme, sino me sorprende con cosas así. Me puse mal, me dio post parto y se lo trasmití a mi bebé, quien amaneció mal al día siguiente. Lo tuve que llevar al hospital y no pudieron atender porque no estaba inscrito. Él (Barraza) debería dar la cara de una vez”, expresó Muñoz.

O sea, ¿Los quiso llevar con mentiras para hacerle la prueba de ADN a tu bebé?

Sí porque su hermano me dijo primero que José María quería solucionar las cosas por el bebé. Mi hijo es su hijo. Mi bebé no es producto de un día de conocerlo, a él lo conozco desde hace seis años, tuvimos una relación de tres años y él sabe que es su hijo. Me indigna porque más preocupado está en hacerle la prueba de ADN en vez de dar la cara o preguntar cómo está mi bebé.

¿Está cumpliendo económicamente con tu bebé?

No me está dando ningún tipo de alimentos. Si tengo pañales es gracias al programa de Magaly Medina, pero cuando se me acaben los pañales no sé qué haré, pues este hombre no se me ha acercado de una manera transparente ni clara. Solo se ha acercado para hacerme mentir mal.

¿Piensas iniciar acciones legales en contra de José María?

Sí. Era lo último que me faltaba hacer, ya tuve mucha consideración con él. Estoy pasando por un post parto y cuido a mi hijo sola, así que lo que sigue es iniciarle una demanda por alimentos. Me hubiera gustado que cumpla su palabra y arreglemos las cosas de una manera más rápida por el bienestar del bebé, quien ya cumplió 10 días de nacido. Mi bebé tiene cosas gracias a las personas que me han ayudado, pero su padre ni se preocupa por si tiene pañales o ropita.

