Antes que Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu confesaran que decidieron retomar su relación amorosa tras varios meses de mantenerlo en secreto, la ahora influencer de las redes sociales se refirió a las indirectas del padre de su segunda hija , quien al parecer no estaba de acuerdo en que el ‘Hombre Roca’ viaje con su pequeña a otros lugares mientras que él no puede verla tan seguido.

“En realidad, no ha sido tanto problema, sino algunas cositas que él ha estado posteando, pero entre nosotros hemos hablado por interno y ya sabe que si hay algo que le molesta lo puede hablar con nosotros”, dijo Andrea en el programa de Magaly Tv: La Firme.

“Es la mejor decisión, porque a las finales yo los quiero a los dos, los aprecio, para mí son igual de importantes porque tengo dos hijas y no solo es mi hija con Sebastián sino también la que tuve con él y en verdad espro que algún día estemos todos como lo que vamos a ser una familia y compartiendo”, agregó la exmodelo pasando por agua tibia la tensa situación que se vivió hace algunas semanas entre ella y Juan Victor.

“Entiendo que eso es parte de su preocupación, pero para eso estamos los dos, para eso somos adultos, para sentarnos a hablar”, recalcó.

TROME | Andrea San Martín dijo esto sobre el papá de su segunda hija

JUAN VÍCTOR RECLAMÓ POR VIAJES

Juan Víctor Sánchez , el papá de la segunda hija de Andrea San Martín , se refirió a la cercana relación que ahora hay entre ella y Sebastián Lizarzaburu y aunque indicó que no le interesa esa relación, sí mostró incomodidad por los constantes viajes de la exchica reality con el ‘Hombre Roca’, pues su pequeña también los acompaña y él indica que “no hay necesidad de que ella viaje”. Además se refirió al régimen de visitas que él tiene y no le permite pasar mucho tiempo con la niña.

“No tengo nada que ocultar, ella me pide que evite postear ciertas cosas. Se dieron ciertos viajes que tuvieron, todo chévere pero no entiendo que hace mi hija ahí”, dijo Sánchez.

Juan Víctor siente que pasa poco tiempo con la menor. “El régimen no es malo, pero justo viajó en los momentos que yo tenía que verla. Tres viajes seguidos me parece suficiente”, comentó.

El emprendedor sostiene que tiene un concepto distinto de Sebastián Lizarzaburu y le mandó una indirecta. “Hay papás que simplemente se desaparecen (...) hay cosas que algún día podrán saber”, agregó.