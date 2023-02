Tensos momentos. Alfredo Benavides llegó como invitado, junto a su hermano y el resto del elenco de ‘JB en ATV’, a ‘Sábado con Andrés’, para ser parte de una divertida secuencia del programa de Panamericana.

Después de las bromas hechas entre ‘Chibolín’ y Jorge Benavides, Alfredo Benavides se acercó al lado de Andrés Hurtado para increparle acerca de los comentarios que realizó en contra suya.

¿Así que tú me has dado de comer, no? Yo te admiraba, tú eres una persona que ayuda socialmente. No puedes sacar nunca en cara cuando das un plato de comida a alguien”, expresó Alfredo.

Hurtado no se quedó callado y le respondió con todo a Benavides, aunque fue en tono de broma, los insultos no faltaron, algo que sorprendió a los presentes.

“Me da cólera que te largaste porque tú eres un imbécil, te lo digo. Fuiste imbécil, por qué, porque tu hermano de frente te llamo, porque se fue Carlos Vílchez al 4, porque te fuiste, porque me dejaste acá. Esta gente te quería”.

Después del altercado, Alfredo regresó a su lugar entre las risas del equipo de producción que tomaron el tenso diálogo como parte del show.

Andrés Hurtado arremete contra Alfredo Benavides

Andrés Hurtado arremete contra Alfredo Benavides. Video: Panamericana TV

TE PUEDE INTERESAR: