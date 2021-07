La esposa y madre de los hijos de John Kelvin, Dalia Durán, reapareció en televisión el último sábado 17 de julio para anunciar que consiguió un nuevo trabajo: será modelo del programa “Porque hoy es sábado con Andrés”.

Durante el programa conducido por Andrés Hurtado, la modelo cubana se mostró muy emocionada por el cambio de imagen que se realizó tras haber sido víctima de las agresiones del cantante de cumbia.

“Dentro de todo esto, me siento más tranquila, me siento que vuelvo a ser esa mujer linda que siempre he sido”, manifestó Dalia Durán durante su intervención en el programa sabatino.

“Hoy es un día diferente, no pensé estar vestida, no pensé que me iban a producir de esta manera, te lo agradezco muchísimo, estoy muy feliz... Yo sé que me lo merezco, sé lo buena mujer que soy, sé lo buena madre que soy”, añadió.

Por su parte, tras sus declaraciones, el presentador Andrés Hurtado le entregó, formalmente, un contrato que vinculará a Dalia Durán, como modelo, con su programa por los próximos 6 meses.

Tras el programa, a través de su cuenta oficial de Instagram, Andrés Hurtado compartió un emotivo mensaje de bienvenida a Dalia Durán. Además, también expresó su deseo de desterrar del Perú la violencia de género.

“Por todas las mujeres que rompieron el silencio, por todas las mujeres que dijeron basta ya, por todas las mujeres que se enfrentaron a la violencia y supieron levantarse, fuertes, valiosas y dueñas de su futuro. Por un país donde nuestras hijas, hermanas y madres no tengan nunca que sufrir violencia en ninguna de sus formas. Dalia Durán, bienvenida a la conducción de Porque hoy es sábado con Andrés. Hasta el próximo sábado, si Dios lo permite”, señaló en su mensaje.

