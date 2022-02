Durante su programa, Andrés Hurtado dio a conocer que fue diagnosticado con COVID-19 por tercera vez. El conductor mostró su prueba en vivo y aseguró que se contagió con el virus en su viaje a Estados Unidos.

“Voy a decir, va sorprender porque yo también estoy sorprendido (…) Les voy a contar que me ha dado por tercera vez COVID. Tengo tres COVID. Aquí está (muestra los resultados de su prueba) es el COVID que me dio en Estados Unidos, recién. Salí positivo, una noticia que puede sorprender al Perú y al mundo”, señaló durante su programa.

Según detalló, el popular ‘Chibolín’, él no podía creer que haya dado positivo por coronavirus nuevamente. “¿Cómo es posible que un ser humano tenga tres COVID? Mis primeros dos COVID fue cuando no existía las vacunas y el tercero fue este”, agregó.

Andrés Hurtado cuenta con su caso es raro en el mundo

El conductor de televisión detalló que su caso es uno de los más raros del mundo y que los mismos doctores que lo trataron se sorprendieron luego de que revelara que ya tuvo COVID-19 en dos ocasiones.

“Yo soy la prueba fehaciente de tres COVID. No podía creerlo cuando sucedió esto (…) He decidido no callarme porque he decidido no jugar con las vidas (...) Cuando venimos de Estados Unidos hacía el Perú, los aviones están llenos de COVID porque no piden pruebas”, manifestó.

En ese sentido, Andrés Hurtado instó a sus televidentes que traten de hacerse la prueba de descarte. “Tienen que hacerse todas las semanas pruebas, no hay de otra. Si no te haces la prueba vas a contagiar a tu familia, sé que es un gasto (…) No podemos ocultar la verdad, porque uno sigue contagiándose y contagiándose”, añadió.