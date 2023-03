El conductor Andrés Hurtado se molestó con el sonidista de su programa por fallas en el audio durante una presentación musical de la cubana Dailyn Curbelo.

“¿Tienes algún problema de sonido? Porque el sonido no le sale y la gente me está escribiendo. Yo estoy en un programa en vivo y creo que no estás calificado y van a tener que retirarse ”, dijo el conductor muy molesto.

“El país entero está escuchando, tenemos a la Orquesta Sinfónica y no está saliendo el volumen. ¿Están calificados? Me hubieran dicho y no hacemos el programa, entonces deberías de retirarte”, añadió de manera tajante.

ANDRÉS HURTADO DESPIDIÓ EN VIVO A SU SONIDISTA

‘Chibolín’ no toleró la falla técnica y le pidió a su director que despida al sonidista: “Yo no creo que el sonido está pésimo, lo que está pésimo son los sonidistas y eso no puede suceder porque el público merece un respeto”.

“Ordena tu sonido y le voy a pedir a Dailyn Curbelo que haga la segunda parte. ¡Perdóname Dailyn! Estamos en vivo y todo puede suceder... Lo despides hoy” , sentenció de manera tajante.

Andrés Hurtado explota contra sonidista por fallas en el audio de Dailyn Curbelo.

