QUÉ FUERTE. Andrés Hurtado no se guardó nada y arremetió con todo contra su propio canal, Panamericana Televisión, por un nuevo programa que llegaría a las pantallas. Al parecer, se trataría del nuevo espacio de Carlos Galdós.

“Veo que Panamericana Televisión, MI CANAL, tiene CIERTAS PREFERENCIAS para anunciar, con 10 mil comerciales de cabecera de tanda a programas NO SERIOS, donde conductores salen en shorts”, explotó el popular ‘Chibolín’.

Asimismo, pidió ‘igualdad’ para los conductores de Panamericana Tv en lo que respecta a las promociones. “Estos conductores son solo principiantes en el canal”, dijo el presentador en un post que ya superó las 800 reacciones y 100 comentarios.

“Recuerde cómo usted surgió para ganarse a televidentes. Ahora lo veo todo pedante, que se cree que todo debe girar en torno a usted. Piense bien todos tenemos derecho a salir adelante”, “Chibolín pero tú salias casi desnudo en TV ahora porque usas atuendos de LOUIS VUITTON te sientes más que los demás. La humildad es muy importante”, “Más desconcertada me siento yo al ver como cambiaste”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

CARLOS GALDÓS SERÁ PARTE DE PANAMERICANA

Carlos Galdós reaparece, después de tres años, en la televisión con su programa ‘Por Dios y por la plata’, este lunes a las 11 de la noche por Panamericana.

“Este es un magacín, un programa de actualidad, y yo voy a jugar con la actualidad desde el punto de vista de un comediante. Lo que quiero es entretener. También estoy emocionado porque en este caso la responsabilidad absoluta del programa va a recaer sobre mí, porque con mi agencia de representación 11 y 6 Management vamos a producirlo”, agregó.

Te demoraste tres años en volver a la televisión...

Creo que los tres años fueron necesarios. Después de un ciclo intenso es bueno guardarse, al menos a mí me hace muy bien guardarme un rato. Pero bueno, han sido tres años necesarios porque además demanda mucho trabajo, la televisión es esforzada, no paras nunca.

Comentas que vas a jugar con la actualidad, que muchas veces puede ser el mejor chiste.

También puede darte ganas de llorar, pero yo lo único que quiero es que la gente se vaya a su cama riendo, feliz, contentos con esta versión.

En tus anteriores programas mezclas el humor con la información, seguirás con ese estilo...

Sí, de todas maneras. No necesariamente a mí me contratan para hacer los comentarios de Hildebrandt ja, ja, ja , él lo hace de la pm y punto

Vas a competir con ‘La banda del Chino’, ¿crees que será difícil?

Mira, la programación de la televisión es como un bufé y mientras más variado, es mejor, más opciones, que haya mayor variedad no significa que lo otro sea malo, ojo. ‘Por Dios y por la plata’ es un plato nuevo en el bufé de la televisión, pero te aseguro que va a ser el más rico, eso no me cabe la menor duda, y lo van a querer repetir.

¿Te preocupa el rating?

De hecho hay unos objetivos. Cada canal tiene su propio volumen de audiencia y eso depende de muchos factores. El propósito es incrementar esos volúmenes de audiencia en el horario.

La risa es importante.

Mira la risa y el llanto, ambos son necesarios. En mi caso, de la risa me encargo yo.

¿Sigues con tu programa de radio?

Sí, estoy todos los días en radio Oxígeno de 6 a 10 de la mañana, ya sabes que es mi casa hace 20 años, y los sábados estoy presentándome en vivo y en directo en ‘La Estación’, de Barranco. Ese es el combo completo porque se van a despertar conmigo de 6 a 10 de la mañana por Oxígeno y van a irse a la cama riéndose también de 11 a 12 de la noche por Panamericana.

TE PUEDE INTERESAR

Melissa Paredes y su tremenda indirecta a Rodrigo Cuba: Compartió imagen contemplando el sueño de su gatito

¿Por qué la familia de Deyvis Orosco no apareció en baby shower de Cassandra Sánchez?

¿'Al Fondo Hay Sitio’ vuelve a la tv? Rumores se esparcen gracias a este TikTok