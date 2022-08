SE PRONUNCIA. Luego de la ola de críticas por sus polémicos comentarios a una madre, Andrés Hurtado inició su programa pidiendo disculpas a Evelyn Mocha y al público en general.

“No soy quién para decirle, he herido no solo susceptibilidades (…) Yo le pido mil perdones, mil disculpas, por meterme en la vida privada de las personas o sorprenderme, de una manera que no debo hablar”, expresó.

Asimismo, el popular Chibolín remarcó que se sintió impactado tras escuchar que la mujer tenía 6 hijos, pero que fue sus comentarios fueron un error.

“Estoy para corregirme, me encanta aprender y cada día aprendo más, no estoy para juzgar, estoy para ayudar a mis hermanos que más lo necesitan (…) Jamás está en mi causar daño”, dijo.

Andrés Hurtado pide disculpas públicas a madre de 6 hijos tras ola de críticas: “Estoy profundamente arrepentido”

En otro momento, el conductor de ‘Sábados con Andrés’ remarcó que sus comentarios son su responsabilidad y no las de canal.

“Estoy profundamente arrepentido, muy apenado por mis expresiones (…) Me comprometo con ustedes y con esta casa, Panamericana TV, que me acoge con mucho cariño, a conducirme dentro de los límites del respeto”, enfatizó.

