Andrés Wiese confesó que nunca hubo afinidad ni amistad con Mayra Couto  en 'Al fondo hay sitio' | VIDEO

Andrés Wiese estuvo hoy en el 'Chocahuarique' de 'Estás en Todas' donde confirmó que entre él y Mayra Couto no cosecharon una amistad a pesar que fueron una de las parejas más queridas en la TV con 'Al fondo hay sitio'. El actor sostuvo que nunca tuvo una afinidad con la popular 'Grace', pero que ambos fueron muy profesionales y transmitieron todo lo contrario en la TV, por ello durante años los fanáticos siempre estaban pendientes de lo que sucedía con ambos en la historia de la serie.



"No tiene por qué haberla (una amistad), es una buena compañera de trabajo, Mayra es una gran actriz y creo que hicimos un gran trabajo contando esta historia de amor (Grace y Nicolás), pero sin embargo no necesariamente el ser compañero de trabajo vas a ser mejor amigo", dijo Andrés Wiese.

El recordador 'Nicolás' de 'Al fondo hay sitio' sostuvo que el hecho que no haya esa afinidad no significa que no hagas un buen trabajo en la TV. "Tú probablemente trabajas con mucha gente con quien tienes mucha afinidad, con otras tal vez no tanta por "x" razones, no interesa para nada, al menos yo no las voy a hablar. Pero sí le agradezco porque fue un trabajo de dos, hicimos un bonito trabajo", agregó Andrés Wiese.



Esta afirmación confirma a lo que Mayra Couto declaró hace unos meses cuando habló sobre la serie y de cómo fue su trabajo con sus compañeros en 'Al Fondo hay sitio'.

"Andrés y yo no tenemos tanta afinidad digamos. Andrés (Wiese) es mucho más grande, él me ha conocido cuando yo tenía 16 años y él ya era un hombre y entonces nunca hemos sido como amigos, me entiendes, yo era la chiquita en general, pero con él más. Somos muy distintos", contó Mayra Couto en el mismo espacio de 'Estás en Todas'.