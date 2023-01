La animadora Anelhí Arias Barahona indicó que atraviesa un buen momento en el aspecto amoroso con su pareja Rodrigo Ibáñez e incluso contó que tienen planes de encargar un bebé en un mediano plazo.

“ Todo está súper bien, mi pareja es un caballero, un chico muy bueno, quiere muchísimo a mis hijas , es lo máximo, es mi amor, mi rey y mi todo. Me saqué la lotería con él, es una persona muy centrada y mi compañero. Es muy lindo, su familia es hermosa conmigo y con mis hijas. Él no solo me quiere a mí, sino se ha ganado el cariño y respeto de mis hijas. Rodrigo es súper tierno, cariñoso, atento, romántico y está pendiente de nosotras a cada momento”, sostuvo Arias.

¿Hay planes de matrimonio?

Es muy pronto aún para hablar de boda, recién vamos a cumplir tres meses de relación, así que vamos despacio y con calma. Lo importante es que estamos muy felices, contentos y tranquilos. Me ayuda con mis cosas, me sobran las palabras de elogios para él. Estoy muy enamorada, Dios me mandó a un buen hombre, que me respeta y valora.

¿Han conversado sobre la posibilidad de encargar un hijo?

Me encantaría ser madre nuevamente, pero eso no se sabe todavía. A él también le fascina la idea de tener un bebé, sobre todo porque él no es papá aún. A mis hijas las quiere muchísimo, los dos hemos conversado de todo, tenemos muchos planes como pareja, así que vamos a ver cómo siguen marchando las cosas y no lo descartamos. Una pareja cuando está enamorada se proyecta a muchas cosas, así que todo se lo vamos a dejar al tiempo y al destino.

¿Tienes planes de venir a Perú?

Aún no. Quizá en cualquier momento regreso a Lima. Ahora estoy disfrutando con mis hijas, mi hija Luciana cumple 15 años en marzo, así que tengo que hacerle su quinceañero, mi hija Dayranita cumple 11 años a fin de mes, se viene el ‘Día de San Valentín’, así que también lo tengo que pasar con mi amorcito. Todo me está yendo súper bien, quisiera ir a Perú cuando pueda, pero tengo muchas obligaciones por aquí. Mis principales obligaciones son con mis hijas y con mi amor. No puedo ir a vacacionar a Lima porque no las puedo dejar solas, pero ya pronto volveré. Doy gracias a Dios porque me va bien, estoy rodeada de amor y tengo salud que es lo más importante.

TE PUEDE INTERESAR: