Angie Jibaja en 'El Valor de la Verdad' confesó que pasó una noche con Jefferson Farfán: "Solo hubo unos besitos"

Angie Jibaja en 'El Valor de la Verdad' confesó que pasó una noche con Jefferson Farfán tras pagarle una suite de 5 mil dólares en un lujoso hotel donde "no pasó nada" y "solo nos dimos unos besitos tiernos", porque en realidad "no me gusta ser mujer de una sola noche"



"Fue en Lima. Era mi amigo ( Jefferson Farfán), en ese tiempo yo venía de Chile y mi amigo no me va a invitar a un hotelito. Fue una atención en el momento que terminé con el 'inombrable FP'", dijo Angie Jibaja.

Angie Jibaja contó además que no pasó nada con Jefferson Farfán en esa noche en el lujoso hotel. "Conversamos un montón, toda la noche, no pasó nada Si tenía una intención conmigo le salió el tiro por la culata, pero hubieron sus besitos".



"( Jefferson Farfán) es un hombre guapo, es bien guapo. Me gusta su estilo y los morenos me gustan. Está bueno. Es un chico atractivo, súper caballero. Le fui pues", agregó Angie Jibaja.

Angie Jibaja confesó que Jefferson Farfán le pagó una suite de 5 mil dólares

Indicó además esa noche "pudo haber pasado eso, pero no pues, a mí no me gusta que me pagas 5 mil dólares para eso, pero a eso le tengo agg".



" Solo fueron besitos tiernos. Yo no me chapo a alguien por chaparme. A mí no me van a agarrar de sonsa", manifestó.