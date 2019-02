Angie Jibaja dice que Tilsa Lozano tiene 'rabo de paja' y se burla del bajo rating de su programa | VIDEO

Angie Jibaja ha demostrado que no tiene una buena relación con Tilsa Lozano pues la llamó “rabo de paja” y se burló del bajo rating de su recién estrenado programa “Espectáculos”, en el que reemplazó en la conducción a Karen Schwarz y que se transmite por Panamericana Televisión.

A través de sus stories de Instagram, Angie Jibaja compartió un video en el que arremete contra Tilsa Lozano junto a la polémica modelo venezolana Caroline Visser, recordada por haber sido captura por la Policía en 2012 junto a un microcomercializador de drogas conocido como el ‘Tío Charlie”.

“Caroline, ¿sabías que la rabo de paja tenía un punto de rating y que sus seguidores de Instagram son ‘fake’ o sea, comprados?”, le preguntó Angie Jibaja a su amiga, quien le respondió asombrada con un: “Noooo”.

En otro clip, Angie Jibaja continuó burlándose: “Pero humildemente aquí se le pude subir un poquito ¿no? Aunque no, cuando la gente hace cosas malas, pero de esa magnitud, que se puede esperar... un punto de rating… ¡Felicidades!”



Al parecer, y a pesar de que en su momento fueron amigas y se apoyaron en todo lo que hacían, la relación entre Angie Jibaja y Tilsa Lozano se ha deteriorado hace bastante tiempo pues esta no es la primera vez que no se expresan muy bien la una de la otra.

Hace algunos meses, cuando Angie Jibaja fue captada fumando y tomando licor al lado de sus hijos en el concierto, Tilsa Lozano la criticó y le dijo: “Basta ya, basta ya de no quererte, basta ya de intoxicarte psicológicamente”.

Anteriormente, Angie Jibaja minimizó a Tilsa Lozano al indicar: “Yo solo la he conocido como modelo, no la conozco ni como actriz, ni como cantante. Solo como modelo, como sex symbol, una buen sex symbol. Ni siquiera como show woman porque no baila ni nada (...) Ella podría ser comentarista, para eso sirve”.