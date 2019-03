Angie Jibaja sobre rumores de visita a Paolo Guerrero en hotel: "Yo no lo conozco, ni siquiera lo he visto en persona" 

Angie Jibaja en 'El Valor de la Verdad' se trajo abajo los rumores que insinuaban que ella había estado en el mismo hotel con Paolo Guerrero la noche en que supuestamente el jugador tomó una bebida que le provocó que diera positivo en el examen por el que la FIFA lo suspendió por varios meses y peligraba su asistencia al Mundial Rusia 2018.



"Quiero saber quien fue la hija de su madre que hizo eso", fue la primera reacción que tuvo Angie Jibaja sobre la persona que corrió el rumor por Whatsapp.

"A Guerrero no lo conozco, nunca en mi vida lo he visto, ni siquiera lo he visto en persona. A mí siempre me agarran o de cortina de humo, no sé, pero ese video no sabes cómo me afectó", agregó Angie Jibaja, quien coincidentemente a la par que se corrió el rumor sobre este episodio, ella fue internada en una clínica psiquiátrica tras intentar quitarse la vida.



"Inventar una cosa como esta es tan fuerte. Tengo hijos y de la forma como se dijo y que todo el mundo lo escuche y más cuando sabes que no es así. Sientes impotencia y, encima, como yo soy la chica mala no tengo credibilidad para muchas personas", indicó Angie Jibaja.

Sobre Paolo Guerrero, la 'chica de los tatuajes' manifestó que él es un chico muy sano. "No creo que el consuma nada. Es un chico que se ve sanísimo, además que es recontra camiseta de la selección, una persona internacional y no creo que consumiera algo", recalcó.