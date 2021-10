Después de ser acusado de no cumplir con la pensión de alimentos de su menor hija durante más de 20 meses, el cantante Antonio Cartagena rompió su silencio y aseguró que viene cumpliendo con la pensión de alimentos de la niña que tuvo con Roxana Valiente, quien días atrás tuvo duros calificativos para el salsero y aseguro que le debe más de 14 mil soles.

“En primer caso, puedo decir que estoy cumpliendo con el pago de pensión bajo orden del juez. Habiendo hecho hasta hoy aportaciones a la cuenta del Banco de la Nación. Estoy cumpliendo, a pesar de la crítica situación de falta de trabajo en el país debido al coronavirus”, sostuvo Cartagena, quien resaltó que viene cumpliendo mensualmente con la menor desde inicios de año del año pasado pero que optó por no contarlo ante los medios de prensa para no entorpecer las diligencias judiciales.





A su vez, el intérprete de ‘Necesito un amor’ contó que decidió impugnar la paternidad en enero del 2020 y que pidió al Juzgado de Familia que le hagan una prueba de ADN para corroborar que es el padre de la niña.

“La situación no es como la pintan ni dicen. Yo sigo cumpliendo, sin embargo, sigo esperando que el juez a cargo defina el lugar y fecha para realizarme la prueba de ADN. Soy yo quien estoy pidiendo realizarme la prueba para verificar si la criatura es mía, pero no me desligo de mi responsabilidad y aporto con la mensualidad pese a todo”, comentó el sonero.

Finalmente, añadió que se ha visto duramente afectado por ataques, insultos y críticas que viene recibiendo luego que Roxana Valiente lo acuse públicamente de mal padre. “He sufrido una pesadilla durante todo este tiempo que no he hablado, estuve enterándome por los medios de prensa de la forma en que está señora me ha maltratado públicamente, empeñándose en malograr mi imagen. Muchas veces la situación no es como lo cuentan terceros, tengo buena voluntad y confió en la justicia de mi país”, indicó.