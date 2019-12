Pese a que el servicio Disney+ todavía está disponible en Latinoamérica, cientos de personas se las ingenian para poder ver la serie del Universo Star Wars: The Mandalorian. Precisamente uno de los personajes que se ha robado el corazón de todos los fans de esta popular saga, es el llamado Baby Yoda y un video de este, tomando una taza de sopa, se ha vuelto viral en las redes sociales.

Aunque no se trata del conocido maestro Yoda, este pequeño de la misma especie ha sido bautizado por los fans de Star Wars como el Baby Yoda y desde su aparición en la serie The Mandalorian, se ha convertido en una verdadera sensación entre los fans.

Pues esta vez, una imagen del Baby Yoda tomando una taza de sopa ha sido compartida miles de veces en las redes sociales y hasta ha servido de inspiración para un gran número de memes.

Tú desayunando tu colacao y pensando en lo poco que queda de fin de semana. pic.twitter.com/86rpGhlnNa — eCartelera cine (@ecartelera) December 1, 2019

¿Pero qué se sabe sobre el origen de este Baby Yoda? La verdad, no mucho. Según la historia de The Mandalorian, Baby Yoda tiene 50 años y tiene la capacidad de sanar heridas. Sin embargo, las dudas sobre su origen no han sido aclaradas.

Una teoría indica que Baby Yoda se trataría de un ser de la misma especie del maestro Yoda, mientras que otros indican que se trataría de un clon hecho con el ADN extraído del maestro jedi.

Jon Favreau compartió video del Baby Yoda que captó en el set del Mandalorian.

Conocedor de la popularidad que ha alcanzado el Baby Yoda en las redes sociales, el productor y guionista Jon Favreau compartió este video del pequeño Yoda en sus redes sociales, como un obsequio por el Día de Acción de Gracias.