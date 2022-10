El productor Efraín Aguilar desmintió que esté ‘coqueteando’ con ATV para producir una serie similar a la de ‘Al fondo hay sitio’, luego que apareció, en redes sociales, una foto suya al lado del gerente de producción de dicho canal, Ney Guerrero.

“Estuve por ATV porque recibí una invitación para ir a ‘JB Noticias’ con el fin de promocionar mi teatro y mi taller. Ahí me encontré con Ney Guerrero, que es mi amigo y lo conozco desde hace muchos años. Nos tomamos una foto y empezaron a especular cosas, pero no puedo hacer nada con las especulaciones. Ni desmentir ni mentir. Simplemente fue una foto ”, expresó Aguilar.

¿No hubo ninguna conversación para realizar algún proyecto en ATV?

No. Sigo en ‘América Televisión’, hasta que el canal no rompa mi relación, seguiré siendo parte del personal de ‘América’.

Se especuló que estabas en conversaciones para hacer una serie tipo ‘Al fondo hay sitio’...

No se puede discutir contra una especulación, pero no hay ninguna conversación al respecto. Solo me tomé una foto en el canal, no hubo nada más.

¿Ney Guerrero te comentó algo sobre algún proyecto?

Hace dos años me propuso una cosa interesante, pero le dije que no podía hablar porque tenía un contrato con ‘América Televisión’ hasta el mes de diciembre, así que esperemos ver cuál es el interés de ‘América Televisión’.

¿Qué te parece el éxito de ‘Al fondo hay sitio’?

He visto la nueva temporada en una oportunidad, me gustó, pero no la he continuado viendo porque a esa hora tengo mis talleres y funciones de teatro. Sin embargo, estoy seguro que les va bien porque son mis hijos, la serie está funcionando excelente, lo están haciendo muy bien, son mis hijos, han aprendido bien y saber hacer las cosas así que me siento orgulloso de eso.

¿Qué novedades con tu taller de teatro?

Comenzaré una nueva temporada de mi taller en enero, pero en noviembre arrancaré una para las personas de la tercera edad.

