Beto Ortiz llora en TV al recordar a sus padres y su batalla contra el Alzheimer [VIDEO]

Beto Ortiz tiene un estilo único. Ácido e incisivo, el periodista que actualmente conduce 'Beto a Saber' pronto debutará en las tablas con su propio unipersonal 'Morbo' en el imponente Teatro Municipal. En esta catarsis al público, no solo mostrará el lado juguetón que tuvo en una entrevista con Trome, sino que también contará drama del Alzheimer que afectó a sus padres.

Durante una entrevista con el programa Día D, Beto Ortiz habla sobre la enfermedad que terminó por consumir a sus padres. El periodista revela que sí ha pensado en que también puede ser el próximo en tener Alzheimer.

La muerte de su madre hizo que viajara a Europa completamente solo. Beto Ortiz manifestó que durante su aventura por el primer mundo, muchos de los paisajes que veía, evocaba el recuerdo de su madre Irma Pajuelo.

"Su presencia era muy fuerte y en algunos casos llegaba a algunos lugares tan increíblemente bellos que se me caían las lágrimas. Me daba alegría estar en lugares que te dejan sin aliento", comentó Beto Ortiz.

Beto Ortiz sobre sus padres

Durante uno de los ensayos de la obra, Beto Ortiz habla con las fotos de sus padres en la mano. Entre lágrimas le dedica unas palabras a su madre: "Salud vieja, salud porque todavía estás aquí". Mientras habla, las lágrimas corren por su rostro, recordando aquel tiempo que compartió a su lado.

Luego, Beto Ortiz hace una revelación. Según el periodista, al tener ambos padres con Alzheimer, teme que le detecten esta enfermedad. Pero para eso tendría que armar un plan B para hacerle frente.

"Me asusta pensar que yo también podría tener Alzheimer. Aunque en realidad, asustar no es la palabra. Como conozco muy bien la enfermedad, más que muchos médicos, yo creo que si me la llegan a detectar tendría listo un plan B. Un plan de fuga", comentó Beto Ortiz

A través de su cuenta Twitter, el periodista comentó que jamás pensó llorar en TV, pero que el reportaje que le hizo Día D terminó por romper esa auto promesa. "Había jurado no llorar jamás en televisión y Día D acaba de dinamitar mi juramento", escribió Beto Ortiz.

MORBO

El periodista Beto Ortiz alista su unipersonal 'Morbo' en el Teatro Municipal los días 11, 12 y 13 de octubre.

