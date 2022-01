Ante el regreso de ‘Habacilar’, uno de los programas concurso más populares de la televisión peruana, en redes sociales cientos de usuarios vienen aclamando también el retorno de ‘Bienvenida la tarde’, uno de los realitys más recordados de los últimos años que se emitió a través de Latina.

A diferencia de Esto es Guerra y Combate, el programa conducido por Laura Huarcayo y que tenía como coanimadores a Carlos Vílchez ‘Carlota’ y Alfredo Benavides ‘El niño Alfredito’, se ganó el interés del público no solo por las competencias sino, principalmente, por las secuencias humorísticas.

A continuación, te presentamos la recopilación de los cinco momentos más icónicos de ‘Bienvenida la tarde’.

1. Brunella Horna llora en vivo: “¡Olvídate de mí!”

En el 2015, Brunella Horna, participante de ‘Bienvenida la tarde’, protagonizó uno de los momentos más recordados del reality. En ese entonces, la modelo era pareja de Renzo Costa y no dudó en enviarle un mensaje en vivo cuando le mostraron unas fotos del empresario junto a una finalista Miss Perú.

“Si no te nace de corazón escribir, no te ha nacido antes escribir, no lo hagas ahora. No me busques, no me llores, ya no me escribas más, ya no me pidas ¡Olvídate de mí!” , dijo entre lágrimas.

Brunella Horna llora en vivo: “¡Olvídate de mí!” (Video: Latina)

2. Rosángela Espinoza vs. Melissa Paredes

Las mediáticas Rosángela Espinoza y Melissa Paredes protagonizaron más de un roce en ‘Bienvenida la tarde’. No obstante, en el 2014, ambas se enfrascaron en una discusión por sus cirugías, la ‘chica selfie’ le lanzó la recordada frase: “Tanta cirugía te ha movido todo el rostro”.

3. Jonathan Maicelo: “Yo no vine aquí para hacer payasadas”

El boxeador Jonathan Maicelo sorprendió a todos al ser uno de los jales de ‘Bienvenida la tarde’, pero la producción quiso enfrentarlo con Juan Zegarra en un duelo de trabalenguas, a lo que respondió: “Yo no vine aquí para hacer payasadas, yo vine aquí a competir como los hombres”.

Jonathan Maicelo: “Yo no vine aquí para hacer payasadas” Foto: Captura

4. Rosángela Espinoza renuncia en vivo

Luego de que expusieran una foto de ella en el gimnasio, cuando estaba impedida de hacerlo por descanso médico, Rosángela Espinoza decidió renunciar en vivo y se despidió de sus compañeros.

Rosángela Espinoza renuncia en vivo a 'Bienvenida la tarde'. (Video: Latina)

5 Melissa Paredes llora por nuevo corte de Ignacio Baladán

Durante una emisión de BLT, Ignacio Baladán fue sancionado drásticamente y tuvo que raparse el cabello por sus inasistencias. Melissa Paredes, quien en ese entonces era la pareja de Baladán, lloró al ver su nuevo look.

Melissa Paredes llora por nuevo corte de Ignacio Baladán. Foto: Captura

BONUS:

Beso entre Luisito Caycho ‘El chamaco’ y Katty García

Otro de los momentos más icónicos del programa, fue la actuación entre Luisito Caycho ‘El chamaco’ y Katty García, que incluyó un beso. Mira el video AQU

Usuarios de redes sociales piden que al igual que ‘Habacilar’, ‘Bienvenida la tarde’ regrese a la pantalla chica. El reality de Latina fue emitido desde 2011 a 2015 y sus fanáticos recordaron sus mejores momentos en Facebook. Video: Facebook