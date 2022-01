Después que Samuel Suárez, a través de Instarándula, pidiera el regreso de ‘Bienvenida la tarde’, reality de Latina que estuvo al aire desde el 2011 al 2015, las redes explotaron. Y es que la vuelta a la pantalla chica de ‘Habacilar’, esta vez con los chicos de EEG, trajo a la memoria los realities de antaño.

El popular Samu comentó que nunca pensó que sus declaraciones tuvieran tal repercusión. “No imaginé que el comentario que hice ayer iba traer tremendo revuelo en redes sociales. Hasta ahorita veo Facebook y todo y la gente ha recordado ‘Bienvenida la tarde’ con tanto cariño... escucha Latina”, dijo el periodista de espectáculos.

Asimismo, mostró en sus historias que integrantes del reality de Latina, como Xoana González, Carolain Cawen y Katty García, se comunicaron con él para recordar sus épocas en el programa. Incluso la gaucha y la popular ‘churro crudo’ dijeron que se ‘apuntarían’ para una nueva temporada.

“Yo me apunto con el Pelotón!!! Yo era tan floja para el deporte y burra para las preguntas, pero para el drama y sacar mi angustia en tele y llorar o pelearme, yo misma era”, comentó Xoana, mientras Samu pidió que más miembros de ‘Bienvenida la tarde’ se pronunciaran.

“Yo que las cabezas de Latina me preguntaría por qué la gente extraña tanto ‘_Bienvenida la tarde’ y no todos su realities como ‘Reto de campeones’... qué tiene de especial y si valdría la pena volver a traerlo a las pantallas”, comentó Samuel Suárez.

Por su parte, Carolain Cawen también se pronunció y aseguró que fue una de las ‘mejores etapas’ de su vida. “Jamás me imaginé que terminaría en tele. Me acuerdo cuando me llamaron para ‘Bienvenida la tarde’ no dormí dos días y cuando llegó a su fin lloré tantooo. Siempre seré Pelotón”, indicó.

Finalmente, Katty García, quien hoy radica en Estados Unidos con su familia, también le escribió a Samu. “Aquí me hago presente. ‘Bienvenida la tarde’ pero los que iniciamos jaja, para mí, la mejor temporada”, dijo la exchica reality.

Exintegrantes de ‘Bienvenida la tarde’ se apuntan con todo para un posible regreso del programa a la pantalla chica.

TE PUEDE INTERESAR

Néstor se tira al piso por Florcita y reconoce que se equivocó al decir que está soltero: “La sigo amando”

‘Melcochita’ delicado de salud: su saturación bajó a 87 y necesitó oxigeno por 8 días

Stephanie Orúe tras su separación: “Más que en una pareja ideal, pienso en mí”