“Boys Over Flowers”: así lucían y lucen actualmente los actores del k-drama

“Boys Over Flowers” , también conocida en Latinoamérica como “Los chicos son mejores que las flores”, es una serie de televisión surcoreana que fue transmitida por KBS 2TV del 5 de enero hasta el 31 de marzo de 2009. Esta historia se basó en el manga shōjo japonés “Hana Yori Dango”, de Yōko Kamio.

Y aunque han pasado más de 10 años de haberse emitido a través KBS 2TV, los 25 episodios no fueron suficientes para sus seguidores, quienes a pesar del tiempo esperan con ansias que haya una segunda entrega.

Como se recuerda esta telenovela, que tuvo gran éxito en los países que fue transmitido, aborda la vida de Jan Di, una joven que es hija de un tintorero y que está encargada del reparto a domicilio en la lavandería de sus padres. Cuando estaba llevando la ropa a uno de los estudiantes de la Escuela Shinhwa, un colegio para gente adinerada, se percata que un alumno iba a suicidarse desde la azotea a causa de los F4, un grupo conformado de chicos que abusa de su poder maltratando a los demás.

Debido a que se lo impide, le otorgan una beca para que estudie en dicho plantel, y aunque al principio rechaza la oferta, sus progenitores la convencen para que tenga mejores oportunidades en la vida; sin embargo, al llegar los F4 le sacan tarjeta roja y es víctima de bullying.

Con el tiempo, la muchacha se da cuenta de que no todos los F4 son iguales y se enamora de uno de ellos, mientras que sigue resistiéndose al hostigamiento de algunos de ellos. La historia transcurre entre los maltratos que aguanta y la amistad que va estableciendo con cada uno de los estudiantes.

Boys Over Flowers fue una serie que tuvo un rotundo éxito a nivel internacional hace una década.

Con el éxito del dorama, los protagonistas se convirtieron en estrellas de talla internacional. A continuación, te damos a conocer cómo eran los actores principales de “Boys Over Flowers” hace una década y cómo lucen hoy en día.

KOO HYE SUN como GEUM JAN DI

En “Boys Over Flowers”, Geum Jan Di es hija de un tintorero y tiene una personalidad fuerte. Ella tiene una mala relación con Jun Pyo, pero con el tiempo se enamora de él, luego de saber que Yoon Ji Hoo, de quien se sentía atraída, estaba ilusionado de un antiguo amor de infancia.



Koo Hye Sun Tras interpretar a este personaje, se convirtió en directora de cine, productora y autora; además, dirigió diversos doramas. Aunque no dejó de lado las series, pues tuvo papeles en los dramas “Angel Eyes” y “Blood”.



KOO HYE SUN como GEUM JAN DI(Foto: Captura KBS 2TV | Instagram) KOO HYE SUN como GEUM JAN DI(Foto: Captura KBS 2TV | Instagram) KOO HYE SUN como GEUM JAN DI(Foto: Captura KBS 2TV | Instagram)

LEE MIN HO como GU JUN PYO

En “Boys Over Flowers”, Gu Jun Pyo es el líder de los F4 y el heredero de la Corporación Shinhwa. Al ser un chico que necesita afecto remplaza esto entregando odio a los demás, una de sus víctimas es Jan Di, pero al darse cuenta que no le afecta el bullying que le hacen, termina enamorándose de ella.



Lee Min Ho Luego de protagonizar “Boys Over Flowers”, Lee Min Ho obtuvo mucha fama y ha seguido con su carrera actoral protagonizando muchas series como “City Hunter”, “Perosnal Taste” y “The Heirs”. Actualmente es uno de los actores más conocidos a nivel mundial y uno de los más cotizados. Sin embargo, en el 2017 tuvo que hacer una pausa a su carrera artística porque ingresó al servicio militar, el cual concluyó este año.



LEE MIN HO como GU JUN PYO. (Foto: KBS 2TV | Instagram) LEE MIN HO como GU JUN PYO. (Foto: KBS 2TV | Instagram) LEE MIN HO como GU JUN PYO. (Foto: KBS 2TV | Instagram)

KIM HYUN JOONG como YOON JI HOO

En “Boys Over Flowers”, Yoon Ji Hoo es un miembro del F4 y el nieto de un expresidente de Corea. Su talento musical llama la atención de Jan Di y hace que comience a sentir algo por él.



Kim Hyun Joong es una de las voces más populares del K-Pop. El cantante ganó popularidad por ser parte de la banda SS501 y por haber actuado en doramas como “Boys Over Flowers” y “Playful Kiss”. Protagonizó la serie “Playful Kiss” que no tuvo tanto éxito en su tierra pero si en el extranjero. Pasó por diversos problemas judiciales en el 2016 cuando su novia lo denunció por violencia psicológica.



KIM HYUN JOONG como YOON JI HOO. (Foto: KBS 2TV | Instagram) KIM HYUN JOONG como YOON JI HOO. (Foto: KBS 2TV | Instagram) KIM HYUN JOONG como YOON JI HOO. (Foto: KBS 2TV | Instagram)

KIM BUM como SO YI JUNG

En “Boys Over Flowers”, So Yi Jeong era conocido como el Casanova del F4. Es un talentoso alfarero y su familia es dueña del museo de arte más grande del país. Al paso del tiempo va dejando sus modales de ‘Don Juan’ cuando se va enamorando de Ga Eul.



Kim Bum en el 2014 estuvo más activo en la televisión china protagonizando un drama de amor de 40 capítulos y en el 2015 regresó a la televisión coreana a seguir cultivando éxitos. Al año siguiente participó en la serie de televisión “Hidden Identity” en el papel de Cha Gun Woo trasmitida por TVN. En el 2016 formó parte de “Mrs. Cop 2” dándole vida a Lee Ro Jun. Recientemente, en el 2018 participó en la película “Detective K: Secret of the Living Dead”.



KIM BUM como SO YI JUNG. (Foto: KBS 2TV | Instagram) KIM BUM como SO YI JUNG. (Foto: KBS 2TV | Instagram) KIM BUM como SO YI JUNG. (Foto: KBS 2TV | Instagram)

KIM JOON como SONG WOO BIN

En “Boys Over Flowers”, Song Woo Bin es el playboy del F4. Su familia tiene una compañía constructora y tiene conexiones con la mafia. Es el único capaz de describir y decir a sus amigos la verdad en una sola palabra. Al principio sentía que sus amistades estaban avergonzadas de él, pero Yi Jeong le dice que no es así, pues lo consideran su hermano.



Lamentablemente a Kim Joon no le ha ido tan bien como a sus otros compañeros, ya que no ha estado en total actividad. Sin embargo, goza de gran popularidad. Se alistó para su servicio militar obligatorio y sirvió a su patria hasta 2013. Tras ello, participó en las series “Detectives en apuros” como Shin Dong-jin (2011), “Amor sin fin” como Kim Tae-gyeong en el 2014, “Ciudad del sol” interpretando a Kang Tae-yang (2015). Este año, formó parte de la película coreana “Viernes 13: Comienza la conspiración”.



KIM JOON como SONG WOO BIN. (Foto: KBS 2TV | Instagram) KIM JOON como SONG WOO BIN. (Foto: KBS 2TV | Instagram) KIM JOON como SONG WOO BIN. (Foto: KBS 2TV | Instagram)

KIM SO EUN omo CHU GA EUL

En “Boys Over Flowers”, Chu Ga Eul es la mejor amiga de Jan Di y trabaja con ella en la misma tienda. Paulatinamente se va enamorando de So Yi Jeong.



Kim So Eun ha protagonizado “Happiness in the Wind”, “A Thousand Kisses”, “Liar Game” y “Scholar Who Walks the Night”. En 2015 fue emparejada con Song Jae-rim en la temporada 4 de “We Got Married”. En 2016-2017 se reunió con Song en el drama familiar “Our Gap-soon”.