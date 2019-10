“Boys Over Flowers”: ¿quiénes son los F4 del colegio Shinhwa?

“Boys Over Flowers” , también conocida en Latinoamérica como “Los chicos son mejores que las flores”, es una de las telenovelas coreanas más exitosas en todo el mundo. El dorama se robó el corazón del público convirtiéndose en un fenómeno internacional logrando altos niveles de audiencia en Corea del Sur y muchos otros países.

El drama coreano está basado en el manga japonés “Hana Yori Dango”, de Yōko Kamio. Esta producción fue transmitida por la cadena de televisión KBS 2TV desde el 5 de enero hasta el 31 de marzo del 2009 y después traspasó fronteras, convirtiéndose en una de las novelas más populares de la cultura pop coreana.

F4 del colegio Shinhwa. Foto: KBS F4 del colegio Shinhwa. Foto: KBS F4 del colegio Shinhwa. Foto: KBS

“Boys Over Flowers” tiene 25 episodios y está protagonizada por las estrellas coreanas Koo Hye Sun, Lee Min Ho, Kim Hyun Joong, de SS501, Kim Bum, Kim Joon, de T-Max, y Kim So Eun. Tras el éxito del dorama, sus protagonistas se convirtieron en ídolos con millones de seguidores alrededor del mundo.

Tan grande fue el éxito de “Boys Over Flowers” que ganó varios premios y fue traducida a varios idiomas. Sus protagonistas saltaron a la fama rápidamente y hoy están entre los artistas de mayor demanda en el mercado.

Goo Joon Pyo es el líder de los F4 del colegio Shinhwa. Foto: KBS Goo Joon Pyo es el líder de los F4 del colegio Shinhwa. Foto: KBS Goo Joon Pyo es el líder de los F4 del colegio Shinhwa. Foto: KBS

Aunque ya han pasado 10 años desde su estreno, este dorama sigue siendo considerado como uno de los más importantes y favoritos de las producciones coreanas. Sus fans recuerdan con mucho cariño a los personajes de la historia que cautivó a varias generaciones.

Si has visto “Boys Over Flowers” recordarás quienes son los F4 y sus aventuras dentro del colegio Shinhwa. Si aún no conoces este drama coreano, te contamos quienes son los personajes que dejaron huella en el corazón de millones de televidentes.

La tradicional entrada de los F4 al colegio Shinhwa. Foto: KBS La tradicional entrada de los F4 al colegio Shinhwa. Foto: KBS La tradicional entrada de los F4 al colegio Shinhwa. Foto: KBS

“Boys Over Flowers” cuenta la historia de Geum Jan Di, una chica humilde cuya familia es propietaria de una lavandería. Un día, mientras realiza una entrega para un estudiante de la prestigiosa Escuela Superior Shinhwa se percata que un chico se iba a suicidar desde la azotea por obtener la tarjeta roja de los F4 y justo en el preciso momento en el que salta, Geum Jan Di le salva la vida al detenerlo y es llamada "La chica/mujer maravilla".

Este acto generó gran controversia en la ciudad, por lo cual es becada para asistir a esta escuela para ricos. Al principio es maltratada y aislada por los demás estudiantes al recibir la tarjeta roja de los F4, que es un grupo de alumnos que gobiernan cruelmente la escuela por su belleza y riqueza.

Geum Jan Di se enfrenta a los populares F4 del colegio Shinhwa. Foto: KBS Geum Jan Di se enfrenta a los populares F4 del colegio Shinhwa. Foto: KBS Geum Jan Di se enfrenta a los populares F4 del colegio Shinhwa. Foto: KBS

Sin embargo, Goo Joon Pyo, líder de los F4 y sucesor de la Compañía Shinhwa, empieza a tener sentimientos hacia Geum Jan Di. Mientras que Yoon Ji Hoo también se enamora de ella y se desarrolla un triángulo amoroso.

Geum Jan Di se va haciendo más cercana a los F4, quienes terminan siendo sus amigos. A la vez que ocurren varias aventuras y conflictos que involucran a la familia de Geum Jan Di y Goo Joon Pyo.

El elenco de Boys Over Flowers, uno de los doramas más exitosos en el mundo. Foto: KBS El elenco de Boys Over Flowers, uno de los doramas más exitosos en el mundo. Foto: KBS El elenco de Boys Over Flowers, uno de los doramas más exitosos en el mundo. Foto: KBS

Pero ¿quiénes son los famosos F4? Este grupo está integrado por cuatro estudiantes, los más populares y ricos del prestigioso colegio secundario Shinhwa. Los F4 son Goo Joon Pyo, Yoon Ji Hoo, So Yi Jung y Song Woo Bin.

Cada uno de ellos proviene de familias adineradas, poseen empresas y varias propiedades. Desde pequeños fueron criados en escuelas prestigiosas rodeados de muchos lujos. Además, los F4 se diferencian entre ellos porque cada uno posee talentos especiales.

Goo Joon Pyo: personaje interpretado por el actor Lee Min Ho. Es el líder de los F4 y el heredero de la Corporación Shinhwa, la más importante de Corea. Es un chico adinerado y bueno para los negocios. Es frio, poco expresivo y arrogante porque fue criado con falta de afecto. Cuando conoce a Geum Jan Di, cambia su trato hacia los demás, y se termina enamorando de ella.

Lee Min Ho interpreta a Goo Joon Pyo en Boys Over Flowers. Foto: KBS Lee Min Ho interpreta a Goo Joon Pyo en Boys Over Flowers. Foto: KBS Lee Min Ho interpreta a Goo Joon Pyo en Boys Over Flowers. Foto: KBS

Yoon Ji Hoo: personaje interpretado por el popular cantante y actor Kim Hyun Joong. Es un miembro del F4 y el nieto de un expresidente de Corea. Sus padres están muertos. Su talento musical llama la atención de Jan Di y hace que comience a sentir algo por él. A través de la historia se enamora de Jan di por la bondad y amabilidad que tiene al tratar a las personas, pero no terminan juntos porque Jan Di se enamora de Goo Joon Pyo también.

Kim Hyun Joong como Yoon Ji Hoo en Boys Over Flowers. Foto: KBS Kim Hyun Joong como Yoon Ji Hoo en Boys Over Flowers. Foto: KBS Kim Hyun Joong como Yoon Ji Hoo en Boys Over Flowers. Foto: KBS

So Yi Jeong: personaje interpretado por el actor Kim Bum. Conocido como el “Casanova” del F4, es un talentoso alfarero y su familia es dueña del museo de arte más grande de Corea. Al paso del tiempo va dejando sus modales de Casanova cuando se va enamorando de Ga Eul. Después él se va de viaje a Suecia, pero antes habla con ella y le dice que cuando vuelva a la primera persona en buscar será a ella, ya que se dio cuenta que era su alma gemela.

Kim Bum como So Yi Jung en Boys Over Flowers. Foto: KBS Kim Bum como So Yi Jung en Boys Over Flowers. Foto: KBS Kim Bum como So Yi Jung en Boys Over Flowers. Foto: KBS

Song Woo Bin: personaje interpretado por el actor Kim Joon. Es el playboy del F4, su familia tiene una compañía constructora y tiene conexiones con la mafia. Es el único capaz de describir y decir a sus amigos la verdad en una sola palabra. Al principio se sentía que sus amigos estaban avergonzados de él, pero Yi Jeong le hace caer en cuenta que no es así, y que más que amigos son hermanos. Es un gran y habilidoso peleador.