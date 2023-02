¡LE HICIERON ROCHE! Brunella Horna pasó tremenda vergüenza luego que la ‘Carlota’ mostró una foto de su ‘pasado’. Según la conductora de MQM, algo habría pasado con los “cachetitos” de la popular ‘Baby Brune’, ya que ahora luce perfilada.

“No soporto que antes tenías esos cachetitos y ahora estas con el perfil increíble ¿Tanto bajaste de peso? (...) Tengo pruebas”, dijo.

Muestran foto de Brunella Horna en "Bienvenida la tarde"

Tras ello, la producción del magazine compartió las dos imágenes de Brunella Horna donde se ve que tiene más cachetes que ahora; sin embargo, la rubia puso el grito en el cielo. “Oigan le han puesto Photoshop, esa no es mi cara”, expresó.

Brunella califica de mentirosos a producción por foto antigua

La modelo remarcó que cuando la gente es joven siempre tiene más cachetes, pero que cuando uno madura la cara cambia.

“No, no, esa foto no es real (...) Miguelito es bien mentiroso que no me hagan hablar”, manifestó.

