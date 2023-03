¡PASÓ ROCHE! En América Hoy, Brunella Horna se enfrentó a Ivana Yturbe en un “Reto de cocina”, las modelos tenían que identificar las verduras que estaban en unas canastas; no obstante, la esposa de Richard Acuña se mostró molesta porque la producción sabe que no conoce mucho de ese tema.

“Mira es tan injusto que Ethel apoye a Ivanna cuando ella sabe cocinar y me manden a Edson, él no sabe nada”, dijo visiblemente fastidiada.

Al iniciar el reto, la esposa de Beto Da Silva sorprendió a los conductores al conocer la mayoría de los nombres de las verduras y hiervas.

Brunella Horna se queja porque no conoce los nombres de las verduras

A su turno, Brunella Horna logró identificar algunas verduras; sin embargo, cuando le pusieron al frente el perejil, la rubia perdió la paciencia. “¡Qué voy a saber! No sé”, expresó gritando.

Brunella Horna reconoce que no sabe cocinar

En el 2018, Brunella Horna fue invitada a “Mi mamá cocina mejor que la tuya” y en ese programa reconoció que no sabe cocinar porque su mamá no la dejó entrar a la cocina.

“Jamás en mi vida había entrado a la cocina, nunca he cocinado en mi vida, pues cuando era pequeña mi mamá me lo tenía terminantemente prohibido porque decía que las mujeres no entran a la cocina”, manifestó.

