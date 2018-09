Brunella Horna hace íntima confesión: “Nunca he cocinado en mi vida” | FOTOS Y VIDEO

La modelo Brunella Horna , de 21 años, hizo una sincera confesión que dejó más que sorprendidos a sus seguidores. La pareja del congresista Richard Acuña aseguró que nunca había cocinado en su vida.

"Jamás en mi vida había entrado a la cocina, nunca he cocinado en mi vida, pues cuando era pequeña mi mamá me lo tenía terminantemente prohibido porque decía que las mujeres no entran a la cocina", contó Brunella Horna.

Este domingo, la modelo pondrá a prueba sus habilidades en “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, desde las 6 p.m., para preparar un platillo guiada por Flor, su “madre adoptiva”. Ella competirá con 'Coto' Hernández.

Junto a la señora Flor tuvo que preparar comida a base de quinua. (Foto: GV Producciones) Junto a la señora Flor tuvo que preparar comida a base de quinua. (Foto: GV Producciones)

Esta fue la primera experiencia de Brunella Horna en una cocina y no la tuvo fácil. Su inexperiencia con las ollas y los instrumentos de cocina le jugaron una mala pasada en el programa.

Como se escucha en el video promocional, ella le pregunta a la señora que la guía: "¿Cómo le bajo el fuego a la olla? También se le escucha decir frases como "No se enoje, mami" o "¡Mi cancha, se quemó!".

Por si fuera poco, Brunella Horna terminó confesando que jamás ha conquistado por el estómago y que ahora que convive con su actual pareja, el congresista Richard Acuña, siempre compra comida hecha. "Richard y yo vivimos a punta de delivery", apuntó.