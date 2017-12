Brunella Horna es la consentida de la familia de Richard Acuña 

Brunella Horna aclaró que tiene una buena relación con la familia de Richard Acuña , con quien se le vincula sentimentalmente.



Los rumores de que la familia del congresista no estaría de acuerdo con su relación surgieron a raíz de que Richard viajó solo a Trujillo, el pasado domingo, para una reunión familiar.



“Todo bien... nos ven tranquilos (la familia de Acuña), yo creo que si nos ven felices, todos son felices... siempre va a haber comentarios, pero mientras nosotros sepamos la verdad, todo está bien” dijo la ‘Wawita’.



De otro lado, Brunella indicó que no niega su relación con el ‘padre de la patria’. “No es que lo niego, qué más puedo decir si hay imágenes, hay todo”, agregó.



Por último, precisó que no sabe qué regalarle a Acuña, quien la próxima semana cumplirá 33 años.



