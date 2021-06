La modelo Brunella Horna apareció en el programa “En boca de todos” y se refirió al reciente anuncio del embarazo de su amiga Ivana Yturbe. Según explicó la empresaria, está muy molesta porque la exintegrante de “Esto es guerra” no la ha nombrado madrina de su bebé.

VIDEO: Ivana Yturbe se emociona y habría revelado por error el sexo de su bebé durante entrevista

En el programa de América Televisión, Ivana Yturbe aseguró que todavía no ha decidido quien será la madrina de su primer bebé, a lo que Brunella Horna le recordó que fue ella quien organizó su matrimonio con Beto Da Silva en Trujillo.

“Estoy indignada, Ivana... ¿Cómo es posible que me mencionas como una posible madrina? Estoy alterada, me ha dolido que digas que sea una simple candidata, cuando ya me choteaste de tu matrimonio, cuando yo te organicé el matrimonio y pusiste a tu amiga Daniela”, señaló Brunella.

La modelo señaló que ella tiene solo 24 años y muchas personas la cuestionan por su larga relación con el ex congresista Richard Acuña. (Fuente: America TV www.americatv.pe).

Cabe señalar que fue Brunella Horna la encargada de organizar la ceremonia que celebraron Ivana Yturbe y Beto Da Silva en Trujillo. A este matrimonio solo asistieron familiares y amigos cercanos de la pareja.

Por otro lado, en sus redes sociales, Brunella Horna también se refirió a la posibilidad de vivir en el extranjero, ya que recientemente estuvo de vacaciones en Miami, Estados Unidos, junto a su pareja Richard Acuña.

“Definitivamente no, amo Lima, amo mi casa, amo la bulla, el tráfico. Soy rara, pero amo eso. Hoy me voy porque es suficiente. Me gusta Miami para venir a visitar”, expresó en sus historias de Instagram.

