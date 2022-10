Brunella Horna se enlazó EN VIVO este lunes con América Hoy para mostrar su indignación luego que Janet Barboza deslizara que la producción del programa decidió sacarla y poner como reemplazo a Melissa Paredes.

“El día sábado he recibido varias llamadas y me entero que voy a perder el trabajo”, dijo la rubia en conversación con sus compañeros desde Miami, a donde voló la semana pasada para celebrar su despedida de soltera, por lo que este lunes no apareció en el espacio de Ethel Pozo. “Estoy suspendida así que aproveché y me fui, qué quieren, ¿que me quede en Lima llorando?”, agregó.

“Me han botado, salgo unos días y así nomás me sacan. Que malos amigos, estoy disfrutando de un buen momento en me despedida de soltera y así me sacan” , dijo Brunella Horna entre risas.

Janet Barboza recordó que un día como hoy también sacaron a Melissa Paredes del programa y deslizó que lo mismo le podría ocurrir a la prometida de Richard Acuña. “Me siento mal, me he descompensado ahorita de saber que he perdido el trabajo” , acotó para después asegurar que mañana regresa a América Hoy.

Armando Tafur, productor del programa, comentó una imagen donde aparece Melissa Paredes como conductora del programa y dijo: “Para mí, este es el elenco del 2023″. Por su parte, la ‘rulitos’ indicó que mañana se decidirá si dejan entrar a su compañera a las instalaciones de América Televisión.

“Ya no los voy a inivitar a mi boda, malos amigos”, sentenció Brunella Horna.

Brunella Horna teme perder su trabajo

