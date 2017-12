Brunella Horna está solterita ¿Qué pasó con Richard Acuña?

Brunella Horna otra vez estaría soltera, pues la relación que mantenía con el congresista Richard Acuña habría llegado a su fin.



“Estoy soltera, es mejor estar así, porque no tengo problemas y soy libre como el viento”, dijo Brunella Horna cuando le preguntaron por el ‘te amo’ que le dedicó a Acuña en sus redes sociales.



Asimismo, Rodrigo González, ‘Peluchín’, se refirió a la ‘soltería’ de la ‘wawita’ y comentó que se debía a que ella quería mayor notoriedad en los eventos a los que acude el ‘padre de la patria’.



“Brunella Horna quiere que la traten como la mujer de años, Richard Acuña tiene un montón de eventos a los que no la va a llevar, porque la conoce hace 25 días. El tema es que ella está un poco resentida, debido a que no la incluye en todo”, afirmó el conductor de ‘Amor, amor, amor’.

