Cuenta su verdad. Carol Reali habló en exclusiva para ‘Amor y fuego’ acerca del fin de su romance de 12 años con Rafael Cardozo. La popular ‘Cachaza’ dejó en claro que no tiene que guardar luto por su ex, tal como este mencionó en una entrevista.

“ Eso depende de cada uno (el luto), de hecho ese luto se tiene desde mucho antes que una relación se termina . Bueno, de eso no tengo nada malo que decir, más bien desearle el bien y que sea feliz”, expresó.

La brasileña también confesó que puso de su parte para que la relación con Rafael no termine, pero que luego se dio cuenta de que no se puede continuar en “algo que no va”.

“Uno intenta arreglar las cosas y se trató de solucionarlo de alguna manera, pero cuando se ve que ya no va , eso no es de un mes atrás. De hecho, eso venía de un buen tiempo”, contó.

‘Cachaza’ desmiente a Rafael Cardozo

Carol Reali reveló los motivos por los que decidió llevarse todo del departamento que compartía con su expareja, Rafael Cardozo.

“Yo llevé mis cosas, las que yo trabajé duro para conseguirlas. Todo lo que traje es del trabajo mío, todo lo que yo conseguí, todo lo que yo compré, y es justo, ¿no? Si yo salí de la casa, llevarme mis cosas”

“Si le tocó contar su versión o exponerlo, es una decisión de él. Yo no lo hice, y no lo haría, seguí mi vida sin hablar, sin decir nada de nadie (...) estoy en mi derecho de poder hablar y expresar mi relación, y lo feliz que estoy”, comentó.

Cómo se recuerda, Cardozo explicó que Cachaza decidió llevarse todas las cosas de su departamento y que lo dejó con un colchón y el televisor. Además, recalcó que durmió así por dos semanas.

“No he vuelto a hablar con ella. Cuando ella se fue, yo quise dejarla tranquila en que ella iba a tenerlo todo, ‘vete y llévate todo’. Qué pasó,no me quedó ni una cuchara, me quedó un colchón y un televisor y con eso he vivido por 15 días ”.

Cachaza lhabla de Rafael Cardozo. VIDEO: Willax

