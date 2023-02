SE MOLESTÓ. En entrevista con ‘Estás en Todas’, Rafael Cardozo aseguró que su expareja Carol Reali ‘Cachaza’ es libre de enamorarse, sin embargo, cuestionó que esté exhibiendo su relación con André Bankoff ante una reciente ruptura con él tras un largo romance de 12 años.

“Mi hija tenía un cariño por Carol, siempre la seguía y todo en redes, pero yo nunca fui de compartir mucho de mi relación. Las últimas fotos fue cuando entregué el anillo . (Te nacía más a ti que a ella compartir) Sí, ahora ella comparte”, dijo.

El modelo brasileño y exchico reality de ‘Esto es Guerra’ reconoció que ve a una Cachaza completamente diferente, pues recién la está conociendo. En esa línea, consideró que debió existir más respeto y un tiempo prudente para exponer su nuevo romance.

“Yo sigo siendo lo mismo y cuando dicen que conocemos a las personas en los peores momentos o cuando se aleja, yo la estoy conociendo ahora también, novedad para mí. (Nunca había visto esa faceta) No, ¿tú crees que la gente tiene que hacer luto? He aprendido que tú puedes enamorarte al día siguiente, no hay problema, hay que haber un luto de repente de mantenerlo en privado. Tienes que entrar a una relación respetando la anterior también , entonces no el luto de no enamorarse, ese luto no existe, te enamoras, te enamoras”, agregó.

RAFAEL RECONOCE QUE QUISO VOLVER CON CACHAZA

QUÉ FUERTE. Rafael Cardozo reveló más de un detalle al programa ‘Estás en Todas’ sobre la relación que vivió con Carol Reali, conocida también como Cachaza. Según lo que confesó a Yaco Eskenazi, él tuvo la iniciativa de querer regresar con la modelo brasileña, sin embargo, ella no quiso.

“ Cuando estaba en este proceso terminando, yo traté de solucionar las cosas, ver un camino y siempre le decía, ella va a saber que no estoy mintiendo , ‘mira, estamos acá para terminar y yo frente a ti le agradezco a Dios este problema que nos está metiendo’. Yo tenía errores en la relación, que lo vi en este proceso, y si no entraba en esto, no lo hubiese corregido nunca. No hay un culpable, fue de las dos partes. Es imposible ser perfecto”, agregó.