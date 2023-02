Camucha Negrete se presentó en el programa “Amor y Fuego” junto al elenco original de ‘Utilísima’ (1994 -1999) y reveló detalles poco conocidos de su paso por el espacio matutino. Según contó la conductora, ella fue muy feliz cuando compartía set de televisión con sus compañeras Meche Solaeche, Mirtha Vergara y Carmen Velasco.

Sin embargo, hubo una época donde ‘Utilísima’ regresó a la pantalla chica con un nuevo formato, donde Camucha Negrete tuvo que compartir set de televisión con Tula Rodríguez, Rebeca Escribens, Mathías Brivio y Gigi Mitre.

En ese sentido, Gigi le preguntó a Camucha si tenía un problema personal con Tula, pues en ese entonces (en 2002), ella percibía cierta tensión entre sus compañeras.

La consulta causó incomodidad en la invitada, quien decidió contar su verdad: “Yo no tenía por qué llevarme ni bien ni mal con ella (por Tula Rodríguez). Era una chica que era reportera que venía y de pronto se metía en las presentaciones, pero bueno ese fue su camino y ella lo hizo así. Ella terminó en el set. Yo no tenía nada que ver con ella” .

CAMUCHA NEGRETE NO ESTABA A GUSTO CON EL NUEVO FORMATO DE ‘UTILÍSIMA’

Negrete reveló que no se sentía cómoda con el nuevo formato del magazine y recordó un incidente con Tula Rodríguez, quien era reportera en ese entonces.

“Lo que no me gustaba era en ‘esencia’ el programa, se hablaba mucho de sexo, y de la forma mas descarada y grotesca. Me parecía muy grotesco. Yo no quería estar allí (…) Para ciertas personas es muy... (común) Un día esta persona me dice... antes yo le pregunto ‘¿tú no puedes hablar nada más que de sexo?’ y me dice ‘¿y de qué hablas tú con tus amigas?’. Eso fue detrás de cámaras ”, contó Camucha.

