Por: Fernando ‘Vocha’ Dávila

Periodismo de periodistas. La noticia surge y se busca. Se cuenta y se trasmite. Hay miles de errores que suceden y pocos los cuentan y detalles que no salen el aíre, pero todos suman para que un informe pueda ser mostrado a nivel nacional. Carla Tello es una comunicadora que ha generado una empatía entre los televidentes, también crece a nivel de redes sociales y su opinión genera apoyo de miles de sus seguidores, rechazo de algunos, pero siempre provoca comentarios. Esta vez la sentamos frente a nosotros, ‘prendemos’ la cámara y será ella la entrevistada. La periodista de Canal N y América Tv aprendió, se equivocó y acertó. Este es el resumen de su historia profesional.

DE NO SER PERIODISTA…

Artes escénicas. Quería ser actriz.

EL PEOR ERROR EN UNA TRASMISIÓN

Cuando empecé en radio, me ‘datearon’ que se había caído un puente en la Vía de Evitamiento, solté la información como si fuera cierto, sin validar el dato. Me sirvió para no repetirlo nunca más.

UN PERSONAJE QUE SOÑABAS ENTREVISTAR Y TE DECEPCIONÓ

Un cantante conocido que resultó medio antipático.

UN PERSONAJE HISTÓRICO QUE REVIVIRÍAS PARA ENTREVISTARLO

Marilyn Monroe.

EL MOMENTO MÁS PELIGROS EJERCIENDO LA PROFESIÓN

Cuando me mandaron a cubrir una nota en el penal de Lurigancho y yo había ido en vestidito.

EN LA CALLE: SELFIES O TU OPINIÓN DE UN TEMA

A veces me han pedido selfie (prepandemia) ahora me comunico más por redes sociales.

REPORTEAR O CONDUCIR

Las dos tienen su encanto.

LA LLAMADA DE ATENCIÓN MÁS FUERTE QUE RECIBISTE

Todas son fuertes, así uno va aprendiendo.

EL CONSEJO QUE RECIBISTE Y HASTA AHORA APLICAS

Triangula tu información. No te aceleres, constata la veracidad de la noticia.

EL LUGAR MÁS BRAVO DONDE TE TOCÓ COMER

En una carretilla en la avenida Zarumilla, en San Martín de Porres. Pedí un plato de ceviche de pota. Termine en emergencia y el doctor me mandó descanso por 3 días.

EN LAS REUNIONES LOS PERIODISTAS TENEMOS LA ÚLTIMA PALABRA

Sí, porque tenemos información.

TRABAJO ANTES DE EJERCER DE LLENO EL PERIODISMO

Asistente de profesora en la universidad.

PRIMICIA QUE TE LLENA DE ORGULLO

Cuando el ex premier Juan Jiménez dijo que renunciaba si las agendas eran de Nadine Heredia.

PRIMERA PREGUNTA PARA ‘OREJA’ FLORES

¿Perú tiene posibilidades de ir al mundial?

PRIMERA PREGUNTA PARA CARLA TELLO

¿Piensas que ya se acerca el apocalipsis? Je, je...