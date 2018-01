Carloncho confirma que será el cuarto conductor de En Boca de Todos

Al popular ‘ Carloncho’ le encanta la idea de divertir, entretener y hacer reír al público en el renovado ‘En boca de todos’ que este lunes regresa a las pantallas de América Televisión.



Estarás en ‘En boca de todos’, ¿no temes que te digan que eres el reemplazo de la ‘Carlota’?

Siempre he estado en ‘En boca de todos’, a veces menos, a veces más. Yo estuve en el programa seis meses el año pasado, iba tres veces a la semana y esto sería una continuidad. No sé si habrá reemplazo, tal vez haya alguna sorpresa de corte humorístico.



Serás el cuarto conductor, ¿estarás en el set o en las playas?

El verano me gusta mucho. En mis redes, mucha gente me pedía hacer algo y ahora que ‘En boca de todos’ es un magacín familiar, hay muchas cosas para hacer. Me gusta la idea de divertir y entretener, que es lo mío.



(C. Chévez)

