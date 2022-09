El humorista Carlos Álvarez se evidenció contento y agradecido luego que su reencuentro con Jorge Benavides en ‘El especial’, que se emitió por ATV, haya acaparado la atención de millones de televidentes y fue el programa más visto del último sábado con 11,6 puntos de rating, tal es así que desplazó a la final del programa de Gisela Valcárcel, ‘La gran estrella’ que obtuvo 7.6 puntos de rating y también al espacio liderado por Ernesto Pimentel, ‘El reventonazo de la chola’, que se ubicó en sexto lugar con 7.4 puntos de rating.

Carlos, tu reencuentro con Jorge en ‘El especial’ ha sido el espacio más visto del sábado... ¿Cómo tomas la aceptación del público?

Honestamente, no estoy enterado de las cifras oficiales y me estoy enterando por ti. Mi total gratitud, agradezco al público de JB y al mío porque se unieron para vernos juntos luego de 11 años. Fue una linda oportunidad de revivir algunos sketchs, un trabajo que quedó en el corazón de las personas y otros se innovaron un poco. Creo que ese fue el éxito del sábado, de unir lo antiguo con lo moderno.

‘El especial’ logró ganar en rating a la final del programa de Gisela Valcárcel, ‘La gran estrella’, pero también lideró en sintonía frente a ‘El reventonazo de la chola’...

Mis respetos a todo el elenco de Ernesto (Pimentel) y Gisela, a quienes tengo un gran aprecio.

Se notó que en las grabaciones de ‘El especial’ todo fluyó con naturalidad... ¿Pensaste que sería tedioso volver a grabar con Jorge?

Siempre hay ese pensar (que puede ser tedioso) porque han pasado 11 años (desde que no trabajaban juntos), pero confío en mi profesión y en la de Jorge. Grabamos en una, casi en medio turno se grabó todo y eso demuestra la empatía, seriedad y entrega con la que trabajamos.

Al final de ‘El especial’ dejan a entrever que los volveremos a ver juntos trabajando... ¿Será posible?

Por lo pronto, solo ha sido un solo especial para ATV. No sé qué pasará más adelante o en futuro. Nos faltaría programas para hacer todas las duplas que hicimos en ‘El especial del humor’. Han pasado más de una década desde que volvemos a trabajar, se demostró que cuando se tiene ganas de haber bien las cosas, sobre todo con profesionalismo, se hace.

Ney Guerrero fue el encargado de hacer posible este reencuentro... ¿No se ha comunicado contigo, tras las cifras del fin de semana?

Ha sido el ‘hado’ madrino, no se han comunicado conmigo. No lo veo tanto como un tema de que hemos ganado (en rating), pero me alegra que la gente haya sonreído durante 60 minutos y que se haya olvidado de tantas malas noticias que nos dan los políticos.

¿Qué otras novedades se vienen?

Continúo con ‘La vacuna del humor’, además, este 15 y 17 de setiembre estará presentando mi espectáculo ‘¿Y dónde está el presidente?’ en ‘La estación de Barranco’.

