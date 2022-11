El humorista Carlos Álvarez lamentó que el cómico Miguelito Barraza esté siendo víctima de extorsión, tal como lo reveló a Trome hace unos días atrás. “Sé que de un tiempo a esta parte... muchas figuras de la televisión están recibiendo llamadas de los penales o de gente que está delinquiendo, pero toman como rubro el hecho de extorsionar a los artistas. Quizá es porque exhiben lo que ganan o viajan. No sé si eso sea buena idea, pero les aconsejaría que tengan mucho cuidado porque es una vitrina para la extorsión y cupos. Además, hago un llamado a las autoridades para que hagan su trabajo, todos tenemos que organizarnos como ciudadanos para erradicar con la delincuencia”, expresó Álvarez, quien ayer estuvo en la pre venta de Willax Televisión.

De otro lado, Carlos Álvarez contó que está en conversaciones con Willax Televisión para continuar con su programa ‘La vacuna del humor’ durante el 2023, pues está muy contento y satisfecho con el respaldo del público. “Existe la propuesta del canal y estamos viendo cómo marchan las cosas. Yo estoy contento de trabajar con libertad mi humor político, el 2022 ha sido un año muy bueno, tenemos un horario difícil, sin embargo, el programa se ha asentado los sábados y estamos contentos con la audiencia. El programa es muy rápido, lo que pasa en el mundo de la política... ahí está ‘La vacuna del humor’ para hacer reír al público. Ya nos vamos por el tercer año con el programa, estamos contentos con el rating, vamos a trabajar muchísimo más, el mundo político está más movido que maraca de brujo, así que tenemos bastantes guiones por trabajar”, expresó Álvarez.

Se especula que Carlos Vílchez no seguiría en ‘JB en ATV’ y la gente pide que regreses a trabajar con Jorge Benavides...

Estoy en conversaciones con Willax Televisión para el 2023, existe la propuesta y tenemos el mejor ánimo de continuar.

Se especula que Carlos Vílchez dejaría ‘JB en ATV’ y se iría a ‘América Televisión’...

No puedo opinar sobre eso, pero debo resaltar que hicimos un especial con todo el cariño del mundo (con Jorge Benavides), pero de ahí a que haya más especiales... no me atrevería a decirlo.

Se comentó que Vílchez se incomodó porque grabaste el especial con Jorge Benavides... ¿Es verdad?

No sé nada de eso.

¿Hay una amistad con Carlos?

No. Yo trabajo tranquilo. Le demostramos el público que hicimos un buen programa, a la gente le gustó el especial y tuvimos buena audiencia.





